Tralau : Freiwillige Feuerwehr: Ehrungen, Präsentkörbe und ein besonderer Einsatz

Höhenretter aus Hamburg arbeiteten mit der Tralauer Wehr im Einsatz zusammen.

Avatar_shz von shz.de

09. März 2020, 09:53 Uhr

Zügig und informativ verlief die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Tralau, zu der Wehrführer Thomas Gerlach auch Bürgermeister Reinhold Pareike, Ehrenbürgermeister Peter Lengfeld, Amtswehrführer Christian Rieken mit seinem Stellvertreter Stefan Birr und Pastor Diethelm Schark begrüßen konnte. Der Bürgermeister lobte das herausragende und vorbildliche Engagement der aktiven Kameraden und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit auch bezüglich des Umbaus des Gemeinschaftshauses.

Zur aktiven Wehr gehören zurzeit 35 Mitglieder sowie zwei Kameraden mit einer Zweitmitgliedschaft, acht Kameraden in der Ehrenabteilung und auch acht Kameraden in der Jugendfeuerwehr Travenbrück an. Somit hat die Tralauer Wehr 53 Kameraden/innen, mit einem Durchschnittsalter von 40,8 Jahren. Die Wehr Tralau wurde 2019 zu 20 Einsätzen gerufen, davon ein Brandeinsatz und 19 technische Hilfeleistungen. Hervorzuheben war der Einsatz an einer Windkraftanlage. Dort war es nach dem Abschalten zu einem Spannungsübertritt gekommen. Die Höhenretter aus Hamburg wurden von der Leitstelle nachalarmiert und seilten sich mit dem Strom-Opfer aus der Gondel in etwa 60 Meter ab. Während des gesamten Einsatzes bestand Funkkontakt zu dem Verletzten, der von der Notärztin betreut wurde.

Zahlreiche Ehrungen wurden vorgenommen. Von Bürgermeister Pareike erhielt Marco Graustein nachträglich das Brandschutzehrenzeichen in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft. Roland Göring und Andreas Klopp erhielten vom Wehrführer einen gravierten Glaskrug und einen Präsentkorb für 25-jährige Mitgliedschaft. Das Brandschutzehrenzeichen erhalten die Kameraden auf dem Amtswehrtag in Eichede. Für 30 Jahre konnte der Wehrführer Thomas Schlüter, Matthias Jaffke, Thomas Schmidt und Marco Graustein auszeichnen.

Neu in die Feuerwehr aufgenommen wurde Thor Nehls. Und aus der Jugendfeuerwehr wurden Jonas Schlüter und Jerrik Tews in die aktive Wehr übernommen. Alfred Neumann wurde nach 43 Jahren aktiven Feuerwehrdienst vom Wehrführer und vom Bürgermeister jeweils mit einem Präsentkorb in die Ehrenabteilung überstellt.