Freitags in Bad Oldesloe Energieberatung

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 26.Dez.2017 | 13:28 Uhr

„Wer sein Haus nicht fit macht für die kalte Jahreszeit, riskiert Schäden und hohe Energiekosten. Was sinnvoll ist und wie das eigene Zuhause nicht nur behaglicher, sondern auch sparsamer wird, ist von Energieberatern der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein zu erfahren. „Häufig ist die Temperatur zu hoch gewählt, dann wird das Heizwasser viel heißer, als es nötig wäre und damit einen hohen Wärmeverlust“, so Dipl.-Ing. Ingo Sell, Experte der Verbraucherzentrale.

Der kritische Blick auf die Heizungsanlage kann auch den Stromverbrauch senken. In Bad Oldesloe findet die persönliche Energieberatung freitags im Historischen Rathaus (Hagenstr. 17) statt. Anmeldung ist möglich unter 04531-504-0 (Rathaus) oder 0800-809 802 400 (kostenfrei). Kostenbeteiligung: 7,50 bis 10 Euro (je nach Dauer des Beratungsgesprächs).

>Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder unter 0800 – 809 802 400 (kostenfrei), sowie auf www.verbraucherzentrale-sh.de