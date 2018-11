Bad Oldesloe : Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel für zwei Kommunalpolitiker

Wolfgang Gerstand und Volker Bumann von Innenminister Hans-Joachim Grote geehrt.

22. November 2018, 16:14 Uhr

Bad Oldesloe Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote hat am Donnerstag 32 Persönlichkeiten mit der Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel ausgezeichnet. Das Land vergebe diese Auszeichnung an Bürgerinnen und Bürger, die sich in bemerkenswerter Weise um die Kommunalpolitik verdient gemacht haben, betonte Grote in seiner Rede. Unter den Geehrten sind h Wolfgang Gerstand aus Bad Oldesloe und Volker Bumann aus Sülfeld.

„Wolfgang Gerstand wurde im Jahre 1994 in den Stormarner Kreistag gewählt, dem er bis zum heutigen Tag angehört. Während seiner seiner langjährigen Tätigkeit war er unter anderem Mitglied im Schulleiterwahlausschuss, im Kreiswahlausschuss und im Wirtschafts-, Planungs- und Bauausschuss. Eine herausgehobene Funktion hatte Wolfgang Gerstand in den Jahren von 2003 bis 2013 inne: In diesen zehn Jahren war er 2. stellvertretender Kreispräsident in Stormarn. Wolfgang Gerstand hat als Kommunalpolitiker durch sein vielfältiges Engagement große Verdienste für den Kreis Stormarn erreicht“, so Innenminister Hans-Joachim Grote in der Laudatio.

„Volker Bumann war von 1990 an ununterbrochen Mitglied der Gemeindevertretung Sülfeld. In der Zeit von 2003 bis 2013 hatte er das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters inne. Ab 2003 war Volker Bumann im Amtsausschuss Itzstedt tätig und leitete ihn seit 2013 als Amtsvorsteher. Von 1990 bis 2008 war er – bis auf eine Wahlzeit – 13 Jahre Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Seth/ Sülfeld“, so Innenminister Grote.

Foto: Innenministerium SH

Gestiftet wurde die Auszeichnung am 26. Oktober 1957 anlässlich des 200. Geburtstages des preußischen Reformers und Staatsmanns Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein. Seit 2009 wird sie in Gestalt einer Verdienstnadel zuerkannt.