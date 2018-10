Freie Plätze bei Ski- und Snowboardfahrt

von Cordula Poggensee

Für die Fahrt in den Osterferien vom 5. bis 13. April ins Skigebiet Saas Fee in der Schweiz hat der Deutsche Windsurfer Club noch Plätze frei. Teilnehmen können Familien mit Kindern, Erwachsene sowie Jugendliche ab 14 Jahren. Der Verein verfügt über eigenes Ski- und Snowboardleihmaterial für die Teilnehmer und hat eigene Ski- und Snowboardlehrer dabei, die Kurse für alle anbieten. Die An- und Abreise kann mit dem Bus, mit dem eigenen Pkw oder mit der Bahn erfolgen.

Das Skigebiet mit über 100 Kilometer Skipisten liegt überwiegend zwischen 2400 und 3600 Meter und ist somit zu der Zeit schneesicher. Im Preis von 479 Euro für Kinder zwischen 4 und 5 Jahren oder 699 Euro bis 15 Jahre oder 820 Euro bis 17 Jahre oder 849 Euro für Erwachsene sind enthalten: An- und Abfahrt im Bus, Fahrten vor Ort, Hotel mit Halbpension, Organisation und Betreuung, Ski- und / oder Snowboardbetreuung, Teilnehmerversicherungen, stark vergünstigte Kurse und vergünstigtes oder kostenloses Leihmaterial, Club-T-Shirt, Rahmenprogramm sowie Nutzung des SuS-Fun-Ski-Pools. Als Besonderheit ist im Preis bereits der Skipass enthalten, der für die gesamte Wintersaison gilt. Weitere Infos zur Fahrt gibt es beim Skiabteilungsleiter des Vereins, Bernd Himmer, bernd.himmer@arcor.de oder unter Telefon (0152) 34394382.