Bad Oldesloe : Freibad Poggensee öffnet Freitag

Der Hitze entfliehen und sich im Wasser abkühlen – ab Freitag ist das in Oldesloe möglich, dann eröffnen die Stadtwerke das Freibad.

von shz.de

30. Mai 2018, 15:27 Uhr

Bad Oldesloe Na endlich – die Stadtwerke reagieren auf das anhaltend schöne Wetter und eröffnen die Badesaison am Poggensee: Ab Freitag, 1. Juni, öffnet das Freibad seine Tore. Poggensee zählt zu den schönsten Freibädern im Kreis. Das Bad ist umgeben von einem schönen alten Baumbestand und schon deshalb eine herrliche Sommeroase. Für Wasserratten und Badenixen gibt es reichlich Möglichkeiten zum Schwimmen, Planschen und Spielen. Eine Wasserrutsche im abgetrennten Nichtschwimmerbereich und eine Badeinsel ergänzen das Angebot. Sportlich Aktive können Fußball spielen oder das Beachvolleyballfeld nutzen. Wer Appetit auf einen Imbiss hat, findet am Kiosk ein entsprechendes Angebot. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, selbst mitgebrachtes Grillgut in der „Grillecke“ zuzubereiten. Gegen ein geringes Entgelt für die Bereitstellung und Reinigung können die Holzkohlegrills genutzt werden.

Gesurft werden kann auch – allerdings im Internet. Allen Besuchern steht auf dem Gelände kostenfreies Wlan zur Verfügung. Für Schulkinder sind während der Sommerferien wieder verschiedene Aktionen geplant. Die Badewasserqualität im Poggensee ist sehr gut. Seit Jahren wird die Qualität durch die Kontrollen des Gesundheitsamts bestätigt.

Das Freibad ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet – entsprechend gutes Wetter vorausgesetzt. Im September schließt das Freibad bereits um 19 Uhr. Bei wechselhafter Witterung bietet die Hotline unter (04531) 2060 Auskunft darüber, ob das Freibad Poggensee geöffnet ist.

Der Eintritt beträgt unverändert 2 Euro für Erwachsene und 1 Euro für Kinder. Für die Kleinen unter 7 Jahren ist der Eintritt frei. st