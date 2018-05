TRITTAU : Freibad, öffne dich!

In Trittau am Sonnabend beginnt die Badezeit. Noch ist allerdings die Plane über das Becken im Schönaubad gespannt und hält es sauber und warm.

von shz.de

08. Mai 2018, 12:57 Uhr

Am morgigen Samstag, 12. Mai, um 9 Uhr öffnet das Schönaubad wieder seine Türen für die nächste Badesaison. Zur Eröffnung sprechen Bürgermeister Oliver Mesch und Betriebsleiter Peter Naujoks ein paar Worte. Für alle Gäste ist an diesem Tag der Eintritt frei. „Wir haben gutes Wetter bestellt“, betonte Bürgermeister Oliver Mesch. Die gute Nachricht: Die Eintrittspreise bleiben zum Vorjahr gleich. Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 5 Euro, Kinder 2,50 Euro. Es gibt auch günstigere Mehrfachkarten.

Über 24 Grad Wassertemperatur hat das große Becken derzeit, bedingt durch das gute Wetter, denn es wird bislang allein durch die Solaranlage auf dem Dach des Versorgungsgebäudes beheizt. Die vor zwei Jahren im Zuge der Sanierungen eingebaute Abdeckplane hat sich bezahlt gemacht. „Wir haben etwa ein Drittel weniger Heizkosten. Früher haben wir über Nacht zwei bis drei Grad Temperatur verloren“, berichtet Betriebsleiter Peter Naujoks. Er und sein Team sind seit Anfang März dabei, die Eröffnung vorzubereiten. Das über den Winter stehen gelassene Wasser wurde abgelassen, das Becken gründlich gereinigt und desinfiziert. Die 1500 Kubikmeter Wasser im Becken werden alle drei Stunden durch eine Pumpe umgewälzt.

Neben dem Spielnachmittag mit großen Wasserspielzeugen am Mittwochnachmittag – in den Sommerferien auch freitags – gibt es Schwimmunterricht und Abzeichenprüfungen. Die Plätze sind begehrt, daher schnell anmelden.

Zudem sind mehr Veranstaltungen als sonst geplant. Zum Vormerken eine Übersicht – 17. Juni ab 11.30 Uhr: Frühschoppen mit dem Swinging Orchestra. Am 28. Juli: Sommerfest für Groß und Klein mit Spielen, Kinderdisko, abends Musik von den Bigelos und Nachtschwimmen bei stimmungsvoller Beleuchtung. 26. August ab 10 Uhr: Platzkonzert mit dem Spielmannszug des Ratzeburger Sportvereins. Zum Saisonende am 15. September: Spaßtag mit Verkleidungen. Neu: Nach dem offiziellen Ende dürfen am 16. September beim Dogs-Day die Vierbeiner in das dann ungechlorte Wasser. Herrchen und Frauen müssen aus hygienischen Gründen aber draußen bleiben. „Da es nicht mehr gechlort ist, ist die Gefahr einer Infektion zu hoch“, betont Naujoks.

Im Vorjahr kamen trotz des schlechten Wetters 27 367 Besucher, die Einnahmen lagen bei 86 000 Euro. „Das war sogar mehr als in dem Jahr davor, obwohl das Wetter so schlecht war“, sagt Bürgermeister Mesch. Dass das Bad trotzdem immer ein großes Defizitgeschäft sei, sei normal und nirgendwo anders. Aber das Freibad sei ein wichtiger Standortfaktor für Trittau. Jetzt weist auch ein Banner am Zaun auf das Bad hin, damit niemand mehr ratlos auf dem Schützenplatz steht und sucht. Durch die Lage in der Aue ist es für Ortsfremde nicht sofort sichtbar.