Bad Oldesloe : Frederice Graf macht einen ganz besonderen Job

Als Kreisfachberaterin und Kulturvermittlerin ist Frederice Graf viel unterwegs.

Frederice Graf hat einen Traumjob. Seit einem Jahr arbeitet die 44-Jährige als Kreisfachberaterin für kulturelle Bildung in Stormarn – ein ganz besonderer Job, der auch besondere Anforderungen stellt und viele Qualitäten erfordert. Und die kann Frederice Graf vorweisen, denn sie ist nicht nur diplomierte Bildhauerin, sondern auch Literaturwissenschaftlerin und Pädagogin. „Meine Arbeit ist äußerst vielfältig und interessant“, so Frederice Graf, die ursprünglich mal Künstlerin werden wollte. Die Stelle der Kreisfachberaterin für kulturelle Bildung wurde im August 2019 eingerichtet und hat das Ziel, kulturelle Bildung in den Schulen zu fördern.

Jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt im Land hat inzwischen eine solche Fachberaterin bzw. Fachberater, die ein Team von 15 Experten bilden, eng zusammenarbeiten und im regelmäßigen Austausch miteinander stehen. Finanziert werden diese Stellen vom Land, initiiert wurden sie vom Bildungsministerium. In Stormarn ist die Kreisfachberaterin eine enge Kooperationspartnerin der Kulturabteilung der Kreisverwaltung.

„Um das Ziel zu erreichen, kulturelle Bildung in den Schulen zu stärken, gehört es zu meinen Aufgaben, Schulen und außerschulische Projektpartner, wie Museen, Kulturschaffende und Kulturzentren noch enger miteinander zu verbinden und Netzwerke zu schaffen. Dabei sollen vor allem langfristige Kooperationen entstehen“, erzählt Frederice Graf. Kulturelle Bildung bedeute aber auch, dass fächerübergreifend ein kultureller Zugang zu den Lerninhalten angeregt wird, dass also beispielsweise im Matheunterricht gesungen werde, so die Pädagogin, die an der Oldesloer Ida-Ehre-Schule halbtags Deutsch und Kunst unterrichtet.

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit in Stormarn ist es, die Schulen darin zu bestärken, ein eigenes kulturelles Schulprofil zu entwickeln. Dadurch sollen die Lehrer ermuntert werden, möglichst kreativ an ihre Aufgaben heranzugehen. Und auch den Schülern sollen Begegnungen mit Künstlern und Kulturschaffenden außerhalb des Schulbetriebs ermöglicht werden. Einmal im Monat trifft sie sich mit ihren Fachberater-Kollegen zum Austausch. „Dadurch bin ich ziemlich viel unterwegs. Aber durch Corona ist jetzt erst mal fast alles still gelegt“, so die Pädagogin, die Bildende Kunst und Vergleichende Literaturwissenschaft in Mainz, Berlin, Bonn, Kiel und im schwedischen Lund studierte. Besonders stolz ist die Mutter dreier Kinder darauf, dass die Oldesloer Ida-Ehre-Schule und die Kirsten-Boie-Schule in Barsbüttel am 4. September bei einem Festakt in Pinneberg von Bildungsministerin Karin Prien als Kulturschulen zertifiziert werden.

Bei Ideen für Projekte, eine Zusammenarbeit oder Fragen wenden sich Interessierte gern an frederice.graf-od@kfkb-sh.de . Weitere Informationen auch online unter www.kfkb-sh.de

.