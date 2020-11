Bargteheide : Frauenpower beim Verein Bunte Vielfalt

Vorstand von den Mitgliedern im Amt bestätigt.

Avatar_shz von shz.de

01. November 2020, 13:49 Uhr

Seit fünf Jahren engagiert sich der Verein Bunte Vielfalt Bargteheide Stadt und Land e.V. für Geflüchtete. Die Mitgliederversammlung am vergangenen Montag hat die 1. Vorsitzende Margit Hegenbart-Herrmann in ihrem Amt bestätigt. Neue 2. Vorsitzende wurde Birgit Schröder. Zusammen mit Uschi Frank (Schriftwartin) und Margret Grimske (Kassenwartin) ist der Vorstand nun fest in weiblicher Hand. „Die Betreuung der Geflüchteten in der Stadt ist und bleibt eine Herausforderung“, sagt Margit Hegenbart-Herrmann. Nach der Akuthilfe im Jahr 2015 stehen für die ehrenamtlich Tätigen heute Themen wie Integration sowie die Schaffung eines sozialen Umfeldes mit Bildung und Beruf für die Menschen im Fokus. Stabile, langfristige Strukturen und soziale Vernetzung müssen gebildet werden. „Es ist und bleibt ein Kraftakt, gute Lebensbedingungen zu schaffen“, betont die 1. Vorsitzende. Die sinkende Zahl der Unterstützer sowie die Corona-Situation erschweren diese Situation deutlich. Bargteheides Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht dankte den Aktiven des Vereins für ihren Einsatz: „Nach wie vor ist Flüchtlingshilfe ein wichtiges Thema. Bilder vom Mittelmeer, von Lesbos und aus Moria führen uns vor Augen, wie wichtig Ihre Arbeit ist.“