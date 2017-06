Ammersbek : Franz Thönnes: Erfahrenster Politiker des Landes tritt ab

vergrößern 1 von 1 Foto: st 1 von 1

Seit fast einem Vierteljahrhundert sitzt er im Bundestag. Von 2002 bis 2009 war er Staatssekretär und damit der letzte schleswig-holsteinische Sozialdemokrat in einer Bundesregierung. Und vier Jahre hat er nebenbei noch die Landes-SPD geführt. Nun hört er auf: Franz Thönnes aus Ammersbek zieht sich mit 62 aus dem Bundestag zurück und hielt jetzt seine letzte Rede. „Im Norden sagt man tschüß“, verabschiedet er sich und bedankte sich nicht nur bei seinen Mitarbeitern für deren Unterstützung, sondern auch bei den Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses für „das manchmal in Übereinstimmung, manchmal kontroverse, aber immer menschliche und friedliche Lösungen suchende Diskutieren und Streiten.“

Dass Schleswig-Holsteins dienstältester Abgeordneter bei der Wahl im September nach 23 Jahren nicht wieder antritt, liegt daran, dass er mehr Zeit für seine beiden Ehen haben will. Die eine führt Thönnes mit seiner Frau Rita, die andere mit einem Meer: „Ich kenne keinen Abgeordneten, der so sehr mit der Ostsee verheiratet ist wie Du“, scherzte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann bei einem Abschiedsfest letzte Woche.

Mit dem Witz hat Oppermann Recht. Thönnes segelt nicht nur gern auf der Ostsee, er setzt sich auch politisch seit langem für sie ein. Er kämpft dafür, dass sie sauberer und sicherer wird. Er hat das Ostsee-Arbeitsnetzwerk mit aufgebaut, das leichtere Jobwechsel zwischen den Anrainerstaaten möglich machen soll. Und er leitet sowohl die deutsche Delegation in der Ostseeparlamentarier-Konferenz als auch die deutsch-nordische Parlamentariergruppe. „Du bist unser Gesicht für den skandinavischen und baltischen Raum“, lobte Oppermann. Als Dank überreichte er Thönnes zudem einen roten Berliner Bären, derihm immer Zutritt zu den Sitzungen der SPD-Bundestagsfraktion ermögliche.

Höhepunkt in Thönnes’ Karriere war ein Auftritt in New York vor den Vereinten Nationen vor zehn Jahren. Weil Deutschland die europäische Ratspräsidentschaft inne hatte und Thönnes gerade Staatssekretär im Sozialministerium von Franz Müntefering war, durfte er für die EU zur Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention fahren und reden. „Das ist ein Gefühl, das man nie vergisst“, sagt Thönnes.

Weniger rühmlich war sein Intermezzo als schleswig-holsteinischer SPD-Chef. 1999 wurde der Gewerkschafter Nachfolger von Willi Piecyk und musste er vier Jahre später schon wieder gehen: Bei der geplanten Wiederwahl bekam er nur 47,5 Prozent der Stimmen und verzichtete auf einen weiteren Wahlgang. Claus Möller löste ihn ab. Thönnes wurde das schlechte Ergebnis der Sozialdemokraten bei den Kommunalwahlen kurz zuvor zum Verhängnis.

Künftig ist er nun die großen politischen Sorgen los. Zwar will Thönnes sich noch in Veranstaltungen der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung und des Petersburger Dialogs engagieren und im Bundestagswahlkampf, möchte er seinen Nachfolger als SPD-Wahlkreiskandidaten. Alexander Wagner unterstützen. Doch möchte er sich nun stärker seinen Hobbys Segeln und Kochen widmen – am besten beides auf einmal: Als Smutje will er künftig noch öfter als bisher die Crew des historischen dänischen Haikutters „Ebba Aaen“ bewirten.

von Andreas Olbertz

erstellt am 30.Jun.2017 | 06:00 Uhr