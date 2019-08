„Fragmente“ im Blick

Ausstellung am Schüberg mit Plastiken und Skulpturen von Doris Waschk-Balz und Ricarda Wyrwol

09. August 2019

Ammersbek | Das KunstHaus am Schüberg, eine Einrichtung des Evangelisch- Lutherischen Kirchenkreises Hamburg-Ost, lädt am Sonntag, 18. August, zur Eröffnung der Kunstausstellung „Fragmente“ mit Plastiken und Skulpturen von Doris Waschk-Balz und Ricarda Wyrwol ein.

Die Vernissage beginnt um 11.30 Uhr, für die Einführung sorgt Kunsthistorikerin Dr. Maike Bruhns. Beide Künstlerinnen sind zur Vernissage anwesend und werden auch an den Sonntagen 8. und 15. September sowie am 13. Oktober von 13 bis 16 Uhr für Fragen und Begegnungen offen sein.

Wie entstehen Skulpturen, wie korrespondieren sie mit dem Raum? Wie stehen unterschiedliche Plastiken im Dialog miteinander, wie mit der Architektur des Raumes? Solche Fragen können sich ergeben, wenn man in diesen Spätsommertagen die Ausstellung der Künstlerinnen Doris Waschk-Balz und Ricarda Wyrwol im KunstHaus und dem angrenzenden Skulpturenpark besucht.

Doris Waschk-Balz arbeitet seit 50 Jahren als freischaffende Bildhauerin in Hamburg. An vielen Plätzen der Hansestadt, in Lüneburg, Rendsburg, Uelzen, Ahrensburg, Kiel und zuletzt am Altar der Nikolaikirche Stralsund , hat sie öffentliche Räume markant belebt. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht der Mensch. Dabei gilt ihr Interesse weniger der individuellen Gestalt, dem Ausdruck der Einzelfigur, als vielmehr dem Verhältnis des Einzelnen zu seinem Umfeld, zum Gegenüber, zum gebauten oder gewachsenen Raum.

In der Kombination von Figuren mit architektonischen und landschaftlichen Elementen versucht sie, den Bezügen nachzuspüren und dabei dem Betrachter Raum für eigene Interpretationen tu lassen.

Ricarda Wyrwol ist seit über 30 Jahren freiberufliche Bildhauerin. Vor allem im kirchlichen Raum hat sie mit figurativen, vereinfachten Formen gewichtige Zeichen gesetzt, in Hamburg unter anderem mit dem Taufstein im Altarraum in St. Ansgar in Niendorf, mit einer Grabplatte für die Bischofsgräber im St.-Marien-Dom in St. Georg, durch die Stein-Skulptur „Engel, Wächter, Prophet“ auf dem Blankeneser Friedhof sowie den siebenarmigen Leuchter in der Hauptkirche St. Nicolai.

Es sind fast archaisch anmutende Figurationen mit einem auf Wesenhaftes reduzierten Körper ohne Geschlecht und Alter. Gegliedert in Kopf und Körper, bilden sie Gruppen oder Paare und stehen für sich allein, in Beziehung zu einer mitgestalteten Architektur oder zum Raum.

>Die Ausstellung ist vom 18. August bis 27. Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Der Skulpturenpark ist ganzjährig geöffnet.