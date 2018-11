Bad Oldesloe : Fotoschau und Flohmarkt

Ausstellung „Spiralen & Co“ wird noch einmal gezeigt.

von shz.de

21. November 2018, 11:25 Uhr

Das Oldesloer Frauen-Foto-Forum zeigt in den Räumen der Hindenburgstraße 37 noch einmal seine erfolgreiche Fotoausstellung „Spiralen & Co“ über Spiralen, Kringel und Kreise, die zuvor zwei Wochen lang im Historischen Rathaus zu sehen war. Zudem bietet Karin Hoffmann (Foto) einen Weihnachtsflohmarkt an, dessen Erlös einem Beitrag zur Müllvermeidung und für Projekte in der Oldesloer „Kulturmeile“ dienen soll. Am Freitag, 23. November, laden ab 11 Uhr die sieben Fotografinnen sowie Karin Hoffmann zur Vernissage ein.

Foto: ST

> Öffnungszeiten sind Mittwoch und Samstag von 10 bis 13 Uhr und am Freitag von 15 bis 17 Uhr. Auch spontane Öffnungen sind möglich. Ausstellungsende offen.