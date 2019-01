Bad Oldesloe : Fotosafari durch die Kreisstadt

Auf den Spuren der prädigitalen Fotografie.

von shz.de

28. Januar 2019, 12:38 Uhr

Bad Oldesloe | Eine Gruppe Oldesloer Foto-Freunde begab sich im April 2018 bei einem Workshop des Freundeskreises Beer Yaacov/Jifna mit dem bekannten israelischen Fotokünstler Ilan Wolff auf die Spuren der prädigitalen Fotografie. Die Ergebnisse der Fotosafari durch die Kreisstadt mit der selbst gebauten Camera Obscura sind von Montag, 4. Februar, bis Freitag, 15. Februar, in der Filiale der Sparkasse Holstein in Bad Oldesloe zu sehen. Ausgestellt werden etwa 20 kleine und großformatige Oldesloe-Ansichten. Die Stadt Bad Oldesloe hat zudem zwei Originalbilder von Ilan Wolff zur Verfügung, die zur Vernissage gezeigt werden. 1991 hat Ilan Wolff anlässlich der Gründung der Städtepartnerschaft von Bad Oldesloe und Beer Yaacov im Auftrag der Kulturstiftung des Kreises Stormarn und der damaligen Kreissparkasse eine Fotoserie von Bad Oldesloe und Beer Yaacov/ Israel mit der Camera Obscura angefertigt. Die Vernissage ist am Dienstag, 5. Februar, um 18 Uhr vorgesehen.

> Infos zu Ilan Wolf und seiner Arbeit unter www.ilanwolff.com.