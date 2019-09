Fotokunst im „Papillon“

Avatar_shz von shz.de

11. September 2019, 12:30 Uhr

Eine Fotoausstellung von Jürgen Müller wird am Sonntag, 15. September, mit einer Vernissage um 11 Uhr im Papillon (Kleines Theater Bargteheide) eröffnet. Der Bargteheider Fotograf mit eigenem Studio in Hamburg zeigt im Papillon eine Auswahl seiner Werke – Motive aus verschiedenen Projekten seiner Objektbilder. Er fotografiert seit 1983 Werbekampagnen, People, Architektur und

komplette Unternehmens-Porträts. Außerdem ist Jürgen Müller ein gesuchter Porträtist, fotografiert Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. Neben Sting, Bruno Bruni und vielen anderen fotografierte er 2009 für

den Bundestagswahlkampf die Plakat- und Anzeigenkampagne des Kanzlerkandidaten der SPD, Frank Walter Steinmeier. Bekannt wurde der Fotograf darüber hinaus durch seine freien künstlerischen Arbeiten. Diese Bilder sind geprägt von einem puristischen Stil mit konsequent grafischem Aufbau. Die Szenen und Landschaften wirken unterschwellig surreal durch den Verzicht auf Menschen und jeden anekdotischen Bezug. Trotzdem wird der Blick des Betrachters durch die formale Kraft dieser Fotografien magisch angezogen. Die fotografierten „Objekte“ in seinen Stillleben wirken seltsam erhaben und entrückt. In seinen kühl und reduziert inszenierten Objektfotos pflanzt er den Bildern eine Art von Magie ein, die sich im Wahrnehmungsvermögen des Betrachters lange festsetzt. Ausstellungen hatte Jürgen Müller zum Beispiel in der Hamburgischen Landesvertretung in Berlin, in der PPS-Galerie Hamburg und im Kunsthaus Jesteburg.