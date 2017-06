Fotografien und Skulpturen im „Boart“

Ulrike Breitmann (geb 1953) und Michael Priebe (geb 1954) kennen sich seit ihrer gemeinsamen Studienzeit an der Hochschule der bildenden Künste in Braunschweig. Nach dem Studium gingen beide nach Schleswig-Holstein, um als Kunsterzieher an verschiedenen Gymnasien zu arbeiten.

Beide arbeiteten neben ihrem Beruf auch immer an eigenen künstlerischen Projekten, wobei beiden immer ein Hang zum skulpturalen Arbeiten zu eigen war. Michael Priebe professionalisierte zu Beginn der Nuller-Jahre im Bereich der digitalen Fotografie mit dem Schwerpunkt auf das Sujet der Landschaftsfotografie, Ulrike Breitmann im Bereich des skulpturalen Arbeitens mit Marmor und Alabaster.

In der aktuellen Ausstellung in der Galerie BOart zeigen Sie ihre Arbeiten in einem Dialog. Die Fotografien zeigen Bilder, die in den Eiswelten Ost-Grönlands und den Vulkanwelten Kamtschatkas entstanden sind, Welten, die die meisten Reisenden weder suchen noch bereit sind, unter Entbehrungen aufzusuchen, fremde Welten, die mit ihren bizarren, fremden Formen und ungewohnten, oft expressiven Farben irritieren und doch zugleich zu einer weitergehenden Betrachtung anregen.



Dialog mit dem Stein

Die Skulpturen von Ulrike Breitmann, deren Morphologie sich im Spannungsfeld von Organik und Geometrie bewegen, deren Formen-Bestand immer wieder zu bildhaften Assoziationen zu scheinbar Bekannten verleiten und zugleich verunsichern, da sich das gedacht Vermeintliche leicht in der Unschärfe der Vorstellung verliert, immer wieder fremd wird. Stelen, die an archaische Menhire gemahnen, Torsi, die den Formen-Bestand einer noch unentdeckten Spezies zeigen, Ei-ähnliche Kapselungen, deren Aufbrechungen Einblicke geben in das Entstehen noch unbekannter Lebensformen.

Auch in ihrer Arbeitsweise zeigen sich gewisse Parallelen: So zeigen die Skulpturen Ulrike Breitmanns das Ergebnis eines Dialogs mit dem jeweiligen Stein. Ausgangspunkt des Arbeitsprozesses sind naturbelassene Fundstücke, aus welchen sukzessive das im Stein Gesehene herausgearbeitet wird, wobei ein Wechselspiel von bearbeiteten und unbearbeiteten Flächen entsteht ist. Auch der Arbeitsprozess beim Entstehen der Fotos Michael Priebes weist Ähnlichkeiten zum skulpturalen Arbeiten auf, wobei hier das Fundstück die vorgefundene Landschaft ist. Der erste Arbeitsschritt ist ihre Erfassung und Sicherung in Form einer digitalen Datei, der zweite das Herausarbeiten der damit verbundenen Gestaltungsidee später am Computer, vergleichbar mit der Freilegung der im Stein verborgenen Figur.



>Die Ausstellung wird Sonntag, 11. Juni, 15 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Anschließen kann sie während der Öffnungszeiten bis Donnerstag, 29. Juni besucht werden.





von Andreas Olbertz

erstellt am 06.Jun.2017 | 13:33 Uhr