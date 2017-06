Hammoor : Foto-Rundgang durch das Dorf

vergrößern 1 von 1 Foto: mg 1 von 1

Aus Anlass seines 30-jährigen Bestehens hat der Heimatverein „Uns Dörp“ Hammoor zum ersten Juli-Wochenende wieder einmal eine große zweitägige Bilderausstellung mit Dorfansichten der vergangenen gut 100 Jahre („Hammoor von 1900 bis heute“) vorbereitet. Aufbauend auf den beiden überaus erfolgreichen Fotoausstellungen vom April 2012 (25 Jahre Heimatverein) und Mai 2013 (750 Jahre Hammoor) mit jeweils mehreren 100 Besuchern, werden die etwa 900 Bilder – darunter viele neue Ansichten – diesmal erweitert durch einen neuen thematischen Schwerpunkt, nämlich akribisch aufbereitete alte Hammoorer Baupläne und Bauanträge aus der Zeit von 1893 bis etwa 1920, jeweils ergänzt durch alte und aktuelle Ansichten der entsprechenden Objekte. Rund 25 zusammengestellte Bildtableaus liegen bisher für die Ausstellung vor. Weitere werden die Uns-Dörp-Macher nach und nach bearbeiten.

Seit mehreren Monaten sind sechs Heimatvereins-Mitglieder mit den Vorbereitungen für die Jubiläumsschau beschäftigt: Vorsitzender Heinz Evers, sein Stellvertreter Horst Stapelfeldt, die frühere Vorsitzende Elke Jendrejewski, deren Sohn Andreas Jendrejewski (Festauschussvorsitzender), Festausschuss-Mitglied Hans-Werner Manke und Klaus Fröse, im Heimatverein der Spezialist für die Aufbereitung und Gestaltung alter Baupläne.

Übersichtlich thematisch geordnet können sich die Besucher bei diesem „fotografischen Rundgang durch das alte Dorf“ informieren über das Landleben, Freizeit, Feste und Feiern, die frühere Dorfschule (heute Restaurant „Klassenzimmer“) und die Hammoorer Vereine bis hin zum Bau der Reichsautobahn (heute A 1) in den Jahren 1934-1937 wie auch den Bau der B 404 (1956-1958). Zwei gesonderte Kapitel sind der Turmhügelburg der Ritterfamilie von „Johannes to Homore“ vom Anfang des 14. Jahrhunderts bzw. den erwähnten alten Bauplänen und Bauanträgen gewidmet. Den Bezug zur Hammoorer Gegenwart stellen großformatige Luftbilder her.

Die Ausstellung im Mehrzweckhaus am Sportplatz wird am Samstag, 1. Juli, um 14 Uhr von Bürgermeister Helmut Drenkhahn eröffnet und am Sonntag, 2 Juli, ab 13 Uhr fortgesetzt. Bei freiem Eintritt ist an beiden Tagen für Kaffee und Kuchen gesorgt. Ausstellungsende an beiden Tagen ist um 18 Uhr. Der am 2. April 1987 gegründete Heimatverein „Uns Dörp“ ist neben anderen Aktivitäten so etwas wie das „heimatgeschichtliche Gedächtnis“ der 1300-Einwohner-Gemeinde, die im Jahre 1263 als „Homore“ erstmals urkundlich erwähnt wurde.

Das „30-Jährige“ wurde bereits am eigentlichen Gründungstag im Rahmen der Jahresversammlung mit einem gemeinsamen Essen gefeiert. Beliebt sind die vom Verein seit 2013 immer in der Vorweihnachtszeit herausgegebenen großformatigen Kalender mit historischen Hammoorer Motiven. Die sechste Ausgabe für 2018 sei schon in Vorbereitung, wie „Uns-Dörp“-Vorsitzender Heinz Evers durchblicken ließ.