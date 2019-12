Fussball-Regionalliga : Formstarker VfB Lübeck will Erfolgsserie ausbauen

Tabellenzweiter kann im letzten Heimspiel gegen Altona den Rückstand auf Wolfsburg II auf vier Punkte verkürzen.

20. Dezember 2019, 15:34 Uhr

Lübeck | 16 Mannschaften der Fußball-Regionalliga Nord sind bereits in der Winterpause – zwei müssen heute noch einmal ran. Der VfB Lübeck empfängt um 14 Uhr auf der heimischen Lohmühle Aufsteiger Altona 93. Die Nachholpartie vom 19. Spieltag wird aller Voraussicht nach auch stattfinden können. „Der Platz ist in einem besseren Zustand als zuletzt im Spiel gegen Heide“, berichtete Trainer Rolf Landerl gestern. Angekündigte Regenfälle dürften daran nur wenig ändern. „Der Platz wird tief sein. Aber wir haben Bock auf das Spiel und wollen das Jahr unbedingt positiv abschließen“, so der Wiener.

Ruhe eingekehrt

Zuletzt gab es drei Siege in Folge mit 15:1 Toren, der VfB ist in guter Form. „Es ist wieder Ruhe eingekehrt“, stellt Landerl zufrieden fest, wohl wissend, dass das nur so bleibt, wenn auch der Tabellendrittletzte aus Hamburg besiegt wird. Wie unangenehm dieses Aufgabe sein kann, führen allerdings das Hinspiel, das der VfB erst in letzter Minute mit 2:1 gewann, und das jüngste Auswärts-2:0 der Altonaer in Drochtersen (wo der VfB 0:1 verlor) vor Augen. Auch gegen Spitzenreiter Wolfsburg II gewann der AFC.

Wenige Offensivoptionen

Landerl erwartet einen Gegner, der in einem 5-4-1-System tief verteidigt. Selbst wollen die Grün-Weißen ähnlich fokussiert auftreten wie zuletzt beim 5:0 in Kiel. Personell gibt es wenig Grund zu Veränderungen. „Offensiv bieten sich auch nur noch wenig Optionen“, weiß Landerl angesichts der weiterhin fehlenden Dennis Hoins, Kresimir Matovina und Marcel Schelle. Zudem müssen auch Torwart Benjamin Gommert, Lucas Will und eventuell auch Routinier Daniel Halke passen, bei dessen Oberschenkelbeschwerden ein Test am Vormittag entscheiden soll, ob er eine Alternative für die Defensive sein könnte.