Trittau : Fontana d’Israel zu Gast

Der Hamburger Kammerchor gastiert Sonnabend in der Martin-Luther-Kirche.

von shz.de

24. September 2018, 17:08 Uhr

„Israelsbrünnlein“ – so nannte Johann Hermann Schein seine 1623 erschienene Motettensammlung für fünfstimmigen Chor. Von diesen Motetten werden am Sonnabend, 29. September, einige zu hören sein. Gesungen werden sie vom Kammerchor „Fontana d’Israel“ aus Hamburg unter Leitung von Isolde Kittel-Zerer. Passend zu Scheins Motetten erklingen zwei geistliche „Madrigale“ von Scheins Zeitgenossen Thomas Selle. Als Krönung des Konzerts gibt es Johann Sebastian Bachs fünfstimmige Motette „Jesu, meine Freude“. Orgelstücke von Brahms und Mendelssohn-Bartholdy ergänzen das Programm. An der Orgel sitzt Xaver Schult aus Hamburg. Das Konzert in der Martin-Luther-Kirche beginnt um 19 Uhr in Trittau. Der Eintritt ist frei.