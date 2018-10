Floßfahrt wird zum Abenteuer

von Cordula Poggensee

05. Oktober 2018, 12:29 Uhr

Am Mittwoch, 10. Oktober, lädt um 16 Uhr die Kursana Villa Reinbek, Am Rosenplatz 12, zum Film-Vortrag „Abenteuer Floßfahrt“ von Jürgen Schütte ein. Der Weltenbummler hatte zusammen mit einem Freund ein Floß gebaut und sich damit auf eine Reise von Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz bis auf die Ostseeinsel Rügen begeben. Die erste Etappe auf der Elbe führte durch das Sandsteingebirge vorbei an der Bastei und Schloss Pillnitz bis nach Dresden mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten. Weiter ging es vorbei an Meißen, Torgau und der Lutherstadt Wittenberg. Bei Geesthacht ging es durch die Schleuse in den Gezeitenbereich, bei Brunsbüttel verließ das Floß die Außenelbe und fuhr in den Nord-Ostsee-Kanal ein. Auf der Ostsee steuerte das Floß die Insel Poel an und weiter bis nach Rügen. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.