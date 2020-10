3. Liga : Florian Riedel weiß: „Von schönen Worten können wir uns nichts kaufen“

Drittligist VfB Lübeck erarbeitet sich Lob und Respekt, aber auch gegen Duisburg nicht den ersten Saisonsieg.

Avatar_shz von Sascha Sievers

03. Oktober 2020, 20:55 Uhr

Lübeck | Nach dem Abpfiff versammelte Rolf Landerl wie immer seine Spieler an der Mittellinie. Mit hängenden Köpfen bildeten die Lübecker Drittliga-Fußballer nach dem 1:1 gegen den MSV Duisburg einen Kreis um ihren Trainer. Ein Zeichen von Geschlossenheit.

Wild gestikulierend sendete auch Landerl ein Zeichen in diesen wenigen gemeinsamen Minuten. Der VfB-Coach redete lautstark auf seine Schützlinge ein, ballte die Faust und klatschte in die Hände. Frustration oder Verärgerung spielte dabei keine Rolle. Nicht hängen lassen, weiter an sich glauben und die Intensität beibehalten, dann wird der erste Saisonsieg bald gelingen, war die motivierende Botschaft die Landerl vermitteln wollte.

„Das Unentschieden ist leistungsgerecht, Kompliment an die Mannschaft, wie sie sich reingeworfen hat“, kommentierte Landerl später das zweite Heimspiel, das dem Aufsteiger eigentlich den ersten Dreier hätte bringen sollten.

Die erste Halbzeit sei noch offen gewesen, in der Phase nach dem 1:0 habe der Österreicher gehofft, seine Elf könne nachlegen. „Wir sind stattdessen in Schwierigkeiten geraten, haben mit einfachen Ballverlusten Duisburg wieder in den Sattel geholfen. Es war dann klar, dass der MSV irgendwann eine Chance nutzt“, analysierte der Coach treffend, um dann wieder seine Schützlinge zu loben: „Nach dem 1:1 ging es um den Willen, und da muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen, wie sich sich reingeworfen hat.“

Respekt zollte dann auch Duisburg-Coach Torsten Lieberknecht dem VfB: „Wir wussten, dass es keine leichte Aufgabe wird, man einen großen Willen braucht. Ein Lob daher an Rolf und seine Truppe: Hier werden noch einige Mannschaften Punkte liegen lassen.“ Ein Unentschieden sei daher kein Beinbruch für den ambitionierten MSV, der ebenso wie der VfB den ersten Saisonsieg herbeigesehnt habe. „Danke für die Blumen“, antwortete Landerl.

Dass es auch Anlass zur Kritik gab, liegt in der Natur der Sache. So vermisste Landerl etwa die nötige Ruhe bei eigenem Ballbesitz, und Torschütze Yannick Deichmann die Cleverness, um die eine Chance vielleicht doch noch zum Siegtreffer zu nutzen. Rückkehrer Florian Riedel sagte: „Unser Matchplan war gut, die Mentalität überragend.“ Der 30-Jährige, wusste aber auch, warum es mit dem ersten Sieg nichts wurde. „Individuelle Fehler werden in dieser Liga einfach bestraft. Wir müssen souveräner werden“, sagte der Routinier und stellte klar, was Viele, die es mit den Grün-Weißen halten, nach dem erneut verpassten ersten Saisonsieg dachten: „Wenn ich nicht gewinnen, bin ich einfach nicht zufrieden – und von schönen Worten können wir uns nichts kaufen.“