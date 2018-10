von Cordula Poggensee

05. Oktober 2018, 12:24 Uhr

Es ist wieder soweit. Der Winter kommt näher und die Garderobe muss erneuert werden. Deswegen muss er wieder stattfinden: Der Flohmarkt für Frauen. Das Forum Frauen in Aktion hat in Zusammenarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten des Amtes Trittau die Campehalle, Rausdorfer Straße 1, für Sonnabend 20. Oktober, reserviert. Zwischen 14 und 17 Uhr darf alles verkauft werden, was Frauen Freude bereitet. Kleidung, Bücher, Accessoires und Weiteres. Nur gewerbliche Händler mit Neuware dürfen nicht verkaufen. Für die Verkäufer beginnt der Aufbau um 13 Uhr. Zu zahlen sind 5 Euro Standmiete und ein selbstgebackener Kuchen, der Erlös wird gespendet. Anmelden unter (04154) 82361.