Flötenträume im Stadthaus – à la carte-Saisonstart

04. September 2019, 15:50 Uhr

Bargteheide | Die Flötistin Maruta Staravoitava (links) und ihre Partnerin am Klavier, Anastasiia Kozhevnikova (rechts), präsentieren zum Auftakt der neuen Konzertsaison von à la carte Kammermusik ihr Programm ‚Flötenträume‘ mit virtuoser und romantischer Musik unter anderem von Franz Schubert, Peter Tschaikowski und Sergej Rachmaninov. Das Konzert findet am Sonntag, 15. September, ab 17 Uhr im Bargteheider Stadthaus, Am Markt 4, statt. Karten sind im Vorverkauf in der Arkaden-Buchhandlung an der Bahnhofstraße 5, Telefon (04532) 281800, über die neue Internetseite alacarte-kammermusik.de sowie an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt beträgt 18 Euro, 12 Euro für Mitglieder von à la carte Kammermusik sowie für Studenten bis 27 Jahre und 5 Euro für Jugendliche bis 21 Jahre. Kinder unter 12 Jahre haben freien Eintritt.