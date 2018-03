Bad Oldesloe : Flasche Jägermeister für Kreisjägermeister

Der langjährige Kreisjägermeister Klaus Klemm ist mit der Ehrennadel des Kreises Stormarn ausgezeichnet worden. Im voll besetzten Kreistagssaal ehrten Kreispräsident Hans-Werner Harmuth und Landrat Henning Görtz.

15 Jahre, von Anfang 2003 bis Ende 2017, war Klaus Klemm aus Pölitz Kreisjägermeister. Auf die Pirsch war er schon als Kind gegangen. Vater und Großvater nahmen ihn mit ins Revier. 1999 war der Landwirt zum Stellvertreter von Claus Danger gewählt worden. Als der 2003 aus Altersgründen nicht mehr antrat, wurde Klaus Klemm zum ersten Mal gewählt. Nach drei Perioden hatte er mit 71 Jahren ebenfalls die „Altersgrenze“ erreicht. Bei der Ernennung des neuen Kreisjägermeisters Uwe Danger aus Bad Oldesloe hatte sich Landrat Henning Görtz bereits bei Klaus Klemm bedankt. Gestern wurde er zudem mit der Ehrennadel des Kreises ausgezeichnet.

Der Ältestenrat hatte den Pölitzer als einzigen aus den Vorschlägen ausgewählt. „Wir wollen mit der Auszeichnung zeigen, welche Bedeutung wir dem ehrenamtlichen Engagement beimessen und dazu aufrufen, sich ebenfalls in Städten und Gemeinden einzubringen. Die Ehrennadel können wir aber nur an jene verleihen, die sich über kommunale Grenzen hinweg in Stormarn engagiert haben“, so Kreispräsident Hans-Werner Harmuth.

Klaus Klemm habe der Jagdbehörde mit Rat und Tat zur Seite gestanden, immer zu vermitteln versucht, dass die Jagd mehr als Vergnügen ist, und man als Jäger Verantwortung für das Wild und die Natur übernehme, was mit viel Arbeit, Fleiß und Pflichtbewusstsein verbunden sei, so Harmuth. Bei fachlichen Diskussionen habe Klaus