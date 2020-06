Bargteheide : Flächenankauf im Beimoor

Bargteheide: Insgesamt 500.000 Euro für Ankauf von Moorflächen im städtischen Haushalt, CO2 wird im Moor gebunden.

Avatar_shz von shz.de

26. Juni 2020, 12:20 Uhr

„Das Beimoor am Ostrand von Bargteheide ist ein ökologisches Kleinod“, sagt Walter Hemmerling von der Landesstiftung Naturschutz. Ein Mitarbeiter hatte das Feuchtgebiet inspiziert, bei einem Rundgang im vergangenen Winter, den die Grünen organisiert hatten. Und das Interesse am Biotop ist groß: Denn über 200 Teilnehmer waren bei der Führung dabei.

Jetzt diskutierte der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie (UKE) darüber. „In den Haushalten für das aktuelle und das kommende Jahr stehen jeweils 250.000 Euro für den Ankauf bereit“, so Mehmet Dalkilinc (SPD). Ein Flächenankauf sei für die Renaturierung gar nicht zwingend erforderlich, so Hemmerling: „Es reichen die Vernässungsrechte.“ Ein Ankauf der Restflächen sei aber eine sehr gute Investition. Ein Teil der Moorfläche gehört bereits der Stadt. Die Restflächen zum Teil auf Delingsdorfer Gebiet umfassen aber viele Parzellen. Dabei spielt auch das Jagdrecht eine Rolle. Moore speicherten erhebliche Mengen an Kohlendioxid. Wenn sie entwässert werden, werde der sich zersetzende Torf das Klimagas freisetzen. Würden sie aber renaturiert, könnten mit vergleichsweise geringen Geldmitteln große Einsparungen für den Klimaschutz erzielt werden. Zurzeit werden die Moor-Emissionen auf vier Prozent des gesamten deutschen Kohlendioxidausstoßes geschätzt.

Beschlüsse wurden noch nicht gefasst, der Vortrag von Hemmerling fand aber viel Zustimmung im Ausschuss. Er bot auch eine Zusammenarbeit mit der Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein an, um das Bargteheider Moor zu renaturieren. Das Gebiet könne auch als ökologische Ausgleichsfläche dienen, sagte er.

Die Landesausgleichsagentur bietet so genannte Moor-Futures an. Das sind Klimaschutz-Zertifikate, mit denen der Ausstoß von Kohlendioxid in anderen Bereichen ausgleichbar ist. Durch den Erwerb wird die Wiedervernässung von Mooren in Schleswig-Holstein finanziert, die Käufer werden dann auf Wunsch in ein Stilllegungsregister eingetragen. Ein Future-Zertifikat zum Preis von zurzeit um die 64 Euro kompensiert die Klimabilanz um eine Tonne CO2.



Informationen im Web: moorfutures-schleswigholstein.de.