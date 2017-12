Fitness dank Indoor-Cycling

von Rüdiger Klaus Schwarz

erstellt am 15.Dez.2017 | 09:38 Uhr

Indoor-Cycling wird unter der Anleitung eines Instructors angeboten. Der Instructor gibt mittels Musik die Trittfrequenz, die Fahrweise (Treten im Sitzen, Wiegetritt) und die relative Höhe des Widerstands vor. Die tatsächliche Höhe des Widerstands wählt jedoch jeder Fahrer selbst. Dadurch können Personen mit unterschiedlichem Leistungsvermögen gemeinsam trainieren. Die Hauptziele sind eine Gewichtsreduktion und Fitnessverbesserung, aber vor allem soziale Kontakte und Spaß am gemeinsamen Indoor-Cycling. Der Hoisbütteler Sportverein bietet ab Sonntag, 14. Januar, bis Sonntag, 25. März (mit Ausnahme vom 11. März) einen Kursus mit zehn Terminen von je 10 bis 11 Uhr an. Ort: Keine Turnhalle, Grundschule Hoisbüttel, Teichweg 27 in Ammersbek. Übungsleiterin ist Silvana Schulz. Die Gebühr beträgt 40 Euro für Mitglieder des Hoisbütteler Sportvereins und 70 Euro für Nichtmitglieder. Anmeldungen unter www.hoisbuetteler-sv.de, per E-Mail unter verein@hoisbuetteler-sv.de oder unter Telefonnummer (040) 605 03 01.