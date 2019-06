Hamberge : Finn Hartwig wird neuer Trainer beim SV Hamberge

Der erst 21 Jahre alte Finn Hartwig wird zur neuen Saison Trainer von Fußball-Verbandsligist SV Hamberge.

von Sascha Sievers

14. Juni 2019, 15:58 Uhr

Hamberge | Der gerade in die Fußball-Verbandsliga aufgestiegene SV Hamberge hat einen Nachfolger für den nach zweieinhalb Jahren als Trainer aus dem Amt geschiedenen Andreas Möller gefunden. Zur neuen Saison wird mit Finn Hartwig ein 21-Jähriger bei den Stormarnern an der Seitenlinie stehen. Gemeinsam mit dem bisherigen Co-Trainer Matthias Beeck (47) wird Hartwig ein Trainergespann bilden. „Finn ist ein bisschen der Julian Nagelsmann der Verbandsliga, auch er ist ein ganz junger Trainer und ein im positiven Sinne Fußballverrückter“, erklärte SVH-Abteilungsleiter Michael Dalinger. Die Tatsache, dass Hartwig erst 21 Jahr alt ist und bisher noch keine Erfahrungen als Trainer im Herrenbereich gesammelt hat, ist für Dalinger kein Problem. „In unseren Gespräche sind seine guten Ansätze deutlich geworden. Er hat im taktischen Bereich unglaublich viel drauf und wird die Spieler in allen Bereich besser machen“, ist der 39-Jährige überzeugt. „Wichtig war Finn aber, dass ihm mit Matthias Beeck ein erfahrener Mann zur Seite steht, der Mannschaft und Umfeld gut kennt.“ Hartwig ist Inhaber der Trainer-B-Lizenz und war zuletzt Coach der U 17 der JHV Hanse Lübeck. In die Vorbereitung auf ihre erste Saison in der Verbandsliga werden die Hamberger am 2. Juli starten. Vier Neuzugänge werden dann mit dabei sein: Jan-Niklas Vogt, Torben und Yannick Lütjohann (alle SV Preußen Reinfeld) und Jannik Roden (eigene zweite Mannschaft).