Fingerhäkeln, Gebete und Kuchen

vergrößern 1 von 2 Foto: srp 1 von 2

Die „Interkulturelle Woche“ ist eine Veranstaltungsreihe, die in der Kreisstadt lange Tradition hat. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto „Vielfalt verbindet“ und bietet vom 7. September bis zum 14. Oktober rund 25 Veranstaltungen – von Ausstellungen über Meetings und Infoabende bis zum Gospelkonzert und Fingerhäkeln. Viele Vereine, Initiativen und Einrichtungen haben sich zusammengefunden, um die große Vielfalt des kulturellen Lebens in der Kreisstadt zu präsentieren.

„Die Interkulturelle Woche dauert diesmal sogar fünfeinhalb Wochen und zeigt, wie vielfältig und bunt das Programm inzwischen geworden ist“, sagt Horst Möller, stellvertretender Bürgermeister der Kreisstadt, der das umfangreiche Programm jetzt gemeinsam mit den Veranstaltern vorstellte. Landesweit werde die Interkulturelle Woche an insgesamt 14 Orten gefeiert, aber in Stormarn sei Bad Oldesloe die einzige Stadt, die sie auch unter dem bekannten Logo anbiete, betonte Dr. Hartmut Jokisch vom Forum Migration und Integration Bad Oldesloe.

Eröffnet werden die Interkulturellen Wochen am kommenden Donnerstag, 7. September, um 18 Uhr mit der Infoveranstaltung „Einstieg in den Arbeitsmarkt“, zu der nicht nur alle interessierten Ehrenamtler und Geflüchteten, sondern auch Vertreter der Industrie- und Handelskammer, des Jobcenters und der Innungen eingeladen sind. Mit Hilfe von Kurzvorträgen und einer offenen Fragerunde kann man sich rund um das Thema Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen informieren.

Am Sonnabend, 9. September, wird um 15 Uhr in der Jugendfreizeitstätte eine außergewöhnliche Ausstellung mit Portraitzeichnungen des aus Afghanistan stammenden Schülers Qudratullah Jagori eröffnet, die dort bis zur Finissage am 6. Oktober bewundert werden können. Der 16-Jährige flüchtete vor anderthalb Jahren mit seiner Familie vor dem Krieg in seiner Heimat nach Bad Oldesloe und spricht bereits fast perfekt Deutsch. Bei der Vernissage wird er über seine Flucht-Biographie sprechen und anschließend auch zwei Zeichenkurse geben. Am Sonntag, 10. September, können alle Kurparkfestbesucher die Kunst des Fingerhäkelns ausprobieren, das der Interkulturelle Handarbeitskreis an einem eigenen Pavillon vorstellen wird. Und am 22. September lädt die St. Vicelin-Gemeinde um 18.30 Uhr zum Friedensgebet ein.

Nicht zu kurz kommen Wochen die kulinarischen Genüsse. So wird es am 17. September im Bürgerhaus ein „Faires Frühstück“ mit Speisen aus fairem Handel geben, verbunden mit Infos, wie fairer Kaffee hergestellt wird. Anschließend wird die Gleichstellungsbeauftragte Marion Gurlit ihr Buch „Über den Tellerrand – Frauen aus aller Welt kochen und erzählen“ vorstellen. Genauso lecker geht es weiter am Freitag, 22. September, wenn im Nachbarschaftszentrum Schanze jede Menge Kuchen aus aller Welt verspeist werden sollen. Ein kulinarisches Highlight soll auch das „Color Dinner“ am 28. September vor dem Hochhaus im Hölk werden.

Weil vom 5. bis 11. Oktober auch Gäste aus Bad Oldesloes israelischer Partnerstadt Beer Yaacov in der Kreisstadt zu Besuch sind, wird am 7. Oktober um 10 Uhr ein Festakt zur Begrüßung und anschließend eine Vernissage einer ganz besonderen Fotoausstellung als „Visueller Brückenschlag von Bad Oldesloe nach Beer Yaacov“ geboten. „Seit 62 Jahren gibt es den deutsch-israelischen Jugendaustausch in Deutschland, und Bad Oldesloe ist jetzt seit 30 Jahren mit Beer Yaacov verschwistert“, sagt Hartmut Jokisch, Vorsitzender des Freundeskreises Beer Yaacov/Jifna. Weiterer Höhepunkt wird am 23. September „Pachamama“, eine peruanische Dankeszeremonie für Mutter Erde sein. Fatima Mehrkens-Sanchez feiert im Bella Donna Haus diese uralte Tradition der Inkas zu Ehren der Weiblichkeit und Fruchtbarkeit mit interessierten Gästen.

>Flyer mit dem gesamten Programm der Kulturellen Woche liegen in allen bekannten Einrichtungen und in vielen Arztpraxen aus.







von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 01.Sep.2017 | 09:40 Uhr