Bargteheide : Finanzspritze für kleinere Wehren

Warmer Regen für die Freiwilligen Feuerwehren in der Region: Die Sparkasse Holstein verloste gestern insgesamt 28 000 Euro an 25 Wehren in Stormarn, Hamburg, Ostholstein und Norderstedt. Jede von ihnen erhält jetzt 1120 Euro. Der Betrag wurde in Anlehnung an die Notrufnummer 112 gewählt. In den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Bargteheide wurden die Gewinner-Lose gezogen.

Genau 111 Wehren hatten sich für die Verlosung beworben, darunter 49 aus dem Kreis Stormarn. Sie hatten auch angegeben, für welchen Zweck sie im Fall eines Gewinns den Betrag verwenden wollen. Die Wehr in Papendorf etwa kann sich jetzt Laptop und Drucker anschaffen, ihre Kameraden aus Lasbek einen Defibrillator und die Hoisbütteler einen Alarm-Monitor. Es waren ausschließlich die kleineren Wehren in Stormarn, die von der Spende profitierten. Das freute Kreisbrandmeister Gerd Riemann besonders: „Die Städte haben feste Etats für ihre Wehren, die Bürgermeister der kleineren Gemeinden haben aber oft zugenähte Taschen.“

„Hilfe für die Helfer“ hat die Sparkasse ihre Spendenaktion genannt. Im vergangenen Jahr wurde so die DLRG bedacht. „Im kommenden Jahr werden wir die weißen Helfer unterstützen“, so der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Ostholstein, Dr. Martin Lüdiger. Gemeint sind damit die Rettungsdienste wie Malteser, DRK oder ASB. Die ehrenamtlichen Helfer leisteten viel Gutes und das neben ihrer Berufstätigkeit und oft genug auch nachts. „Das ist alles andere als selbstverständlich“, so Martin Lüdiger.

Die öffentliche Hand sorge zwar für alles Notwendige, die Sparkasse wolle den Dienst für die Feuerwehrleute aber etwas leichter machen. „Damit entlasten sie unsere Kameradschaftskassen“, freute sich Thorsten Plath vom Feuerwehrverband Ostholstein. Die Sparkasse zeige auch Verständnis für ihre Angestellten, die neben ihrem Beruf für die Feuerwehr tätig sind.

Außerdem erhalten die zwei Kreisfeuerwehrverbände aus dem Geschäftsgebiet der Sparkasse jeweils 500 Euro. Auch die Wehren in Hamburg-Öjendorf und Bargteheide erhalten je 500 Euro für die Unterstützung dieser Aktion. Für die Spenden haben die Kunden gesorgt, die sich am Los-Sparen beteiligt hatten. Etwa 20 Prozent ihrer Einsätze gehen in den Verlosungstopf und einen Sonderfonds, aus dem gemeinnützige Zwecke gefördert werden – so wie in diesem Fall.