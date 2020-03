Bargteheide : Finanzspritze für die Familienhilfe

Bargteheider Sozialdemokraten spenden 300 Euro an das Kinderhaus Blauer Elefant.

von Volker Stolten

01. März 2020, 12:16 Uhr

Auf dem kleinen Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus haben die Bargteheider Sozialdemokraten auch 2019 wieder Glühwein und Kinderpunsch gegen eine kleine Spende verteilt. Der Erlös dieser Spende (300 Euro) ging dieses Jahr an das Kinderhaus Blauer Elefant des Kinderschutzbundes Kreisverband Stormarn. Nun erfolgte die Scheckübergabe durch den Parteivorsitzenden Mehmet Dalkilinc an Andrea Schulz, Leiterin des Kinderhauses Blauer Elefant in Bargteheide. „Das Spendengeld fließt in den Familienhilfe-Notfonds, mit dem wir Familien in einer finanziellen Notsituation unterstützen“, erklärt Andrea Schulz. „Gerade bei Familien mit Kindern, wo ein Elternteil keine Arbeit hat, reicht das Geld oft nicht bis ans Monatsende. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Familien nicht im Regen stehen lassen müssen. Sie erhalten von uns das Geld für benötigte Anschaffungen, z.B. Windeln, Lebensmittel oder Schulausflüge“, dankte sie der SPD. „Wir sind froh, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine örtliche Vereinigung in Bargteheide finanziell unterstützen können“, so Dalkilinc.