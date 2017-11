Bad Oldesloe : Filtertest – kostenlos ins Travebad

vergrößern 1 von 1 Foto: Olbertz 1 von 1

Nein, es gibt keine neuen Probleme mit der Filteranlage, nicht schon wieder Ärger mit Legionellen im Duschwasser – es muss schlicht noch eine Auflage aus der Baugenehmigung für den Umbau des Hallenbads abgearbeitet werden: Da die im Travebad installierten Membranfilter für die Badewasseraufbereitung noch nicht in der betreffenden DIN-Norm erwähnt werden, müssen sie ihre Gleichwertigkeit mit den konventionellen Filteranlagen unter Beweis stellen. Das erfolgt mit sogenannten Belastungstests, bei denen die Badewasseraufbereitung während des Betriebs und der Anwesenheit einer Mindestzahl an Badegästen „auf Herz und Nieren“ gecheckt wird.

Die innovative Filtertechnik wurde für das Travebad ausgewählt, da konventionelle Filter mit ihrer Baugröße keinen Platz im relativ niedrigen Technikkeller des Hallenbades gefunden hätten. Der erste Belastungstest fand bereits im Januar 2014 statt. Das erfolgreiche Bestehen des Tests war eine der Voraussetzungen für die Wiedereröffnung des Travebads nach der fast dreijährigen Umbauzeit. In der Baugenehmigung aus dem Jahr 2011 wurde jedoch festgelegt, dass ein zweiter Belastungstest drei bis vier Jahre später durchgeführt werden muss. Dieser zweite Belastungstest findet nun am Sonnabend, 2. Dezember, von 10 bis 18 Uhr statt. Um die erforderliche Anzahl an Badegästen sicher zu stellen, wurden die Oldesloer Vereine einbezogen. Das Travebad ist in diesem Zeitraum natürlich auch für die Allgemeinheit geöffnet. Der Eintritt ist frei. Eine ganze Reihe von Spielgeräten sorgt an diesem Tag für ein besonderes Schwimmvergnügen. Zusätzlich werden um 13 und 15 Uhr Aqua-Fitness Schnupperkurse angeboten. Das Travebad schließt an dem Tag aber bereits um 18 Uhr – nicht erst wie sonst sonnabends erst um 21 Uhr.

Während in den Becken hoffentlich „das Leben tobt“, wird parallel die Leistungsfähigkeit der Wassertechnik von Hygieneexperten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein überprüft. Dafür werden eine Vielzahl von Proben aus den Schwimmbecken sowie aus den Anlagen der Badewasseraufbereitung gezogen und direkt vor Ort oder im Labor des Kieler Hygieneinstituts untersucht.