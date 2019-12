Ahrensburg : Feuerwehreinsatz: Lkw-Tank aufgerissen

In der Kurt-Fischer-Strasse riss sich ein Lkw-Fahrer beim Einbiegen auf einen Parkplatz den Tank auf.

Avatar_shz von Peter Wüst, rtn

20. Dezember 2019, 17:12 Uhr

Beim Einfahren auf den Parkplatz einer Firma in der Kurt-Fischer-Strasse in Ahrensburg (Kreis Stormarn) riss sich am Freitagnachmittag ein Lkw-Fahrer aus Litauen den Tank seines Vierzigtonners auf. Sofort sprudelten größere Mengen Diesel aus dem Leck heraus.

Bis zum Eintreffen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Ahrensburg fingen der Fahrer und ein paar Helfer den Kraftstoff in Eimern auf.

„Wir haben zunächst die Zuläufe zur Kanalisation gesichert und die bereits ausgelaufene Dieselmenge mit Bindemitteln abgestreut, zwei Pumpen und ausreichend Fässer in Stellung gebracht. Rund 1400 Liter Diesel sind in beiden Tanks. Wir richten uns auf einen längeren Einsatz ein”, sagte Florian Stephani, Einsatzleiter der FF Ahrensburg.

Parallel dazu wurde das Umweltamt informiert, dessen Mitarbeiter überprüften ob eventuell Diesel in die Kanalisation gelangte. Der Lastwagen hatte Holzpaletten geladen, die für die Ahrensburger Firma bestimmt waren. Während des Feuerwehreinsatzes war die Kurt-Fischer-Strasse zeitweise voll gesperrt.

