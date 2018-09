Mollhagen : Feuerwehrauto passt kaum rein

Erst wenn der Schlauchwagen abgebaut ist, passt das Löschfahrzeug so eben in die alte Garage in Mollhagen.

von shz.de

03. September 2018, 12:26 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Mollhagen wird ein neues Gerätehaus bekommen. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss hat die Gemeindevertretung auf ihrer jüngsten Sitzung gefasst. Der Standort soll im Rahmen des Ortsentwicklungsplanes festgelegt werden, dessen Aufstellung die Kommunalpolitiker ebenfalls beschlossen haben.

Die Steinburger Ortswehr Mollhagen hat derzeit 45 Aktive. Hinzu kommen 17 Jugendliche aus dem Ortsteil, die der Jugendfeuerwehr Steinburg angehören. Das jetzige Domizil ist eine Bau neben dem Gemeindehaus in der Twiete. Das Haus wurde in unterschiedlichen Jahrzehnten gebaut. Ein Teil stammt aus den 1940er Jahren, ein weiterer aus den 1960ern, der Rest aus den 1980ern. „Der Gebäudeteil, in dem jetzt unser LF 10/6 steht war ursprünglich mal die Garage für den Gemeindetrecker“, so der Mollhagener Wehrführer Stefan Birr, der auch stellvertretender Amtswehrführer im Amt Bad Oldesloe-Land ist. Die jetzige Feuerwehrgarage ist so klein, das dass Löschfahrzeug gerade mal eben vorn und hinten zehn Zentimeter Luft hat. „Wir müssen auch immer die Haspel (Schlauchwagen) abbauen, damit das Fahrzeug rein passt“, so Birr.

Der Wehrführer wünscht sich, dass auch die Steinburger Jugendfeuerwehr einen entsprechenden Platz bekommt. In der Jugendwehr sind derzeit insgesamt 26 Jugendliche aktiv. Ihr Fahrzeug ist in einer Scheune in Eichede untergebracht. Auch für die Jugendlichen sei ein zentraler Ort in der Gemeinde wünschenswert. Zunächst muss ein Ortsentwicklungsplan aufgestellt werden. Dazu werden Planungsbüros aufgefordert Ideen der Gemeinde vorzustellen. Mit den ersten brauchbaren Ergebnissen wird dann im Frühjahr bis Mitte 2019 gerechnet.

Die Kosten für das Ortsentwicklungskonzept liegen nach Auskunft des Amtes Bad Oldesloe-Land etwa bei 20000 Euro. Die Gemeinde Steinburg bekommt einen Zuschuss in Höhe von 75 Prozent.

Beschlossen wurde ebenfalls, dass der Feuerlöschteich im Ortsteil Eichede entschlammt werden soll. Dafür musste der Teich nicht extra untersucht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Eichede hat beim Test ihrer neuen Tragkraftspritze Wasser aus dem Teich gepumpt. Allerdings nur einen kurzen Moment. Dann hatte sich der Wasserfilter mit Dreck zugesetzt. Ob nach dem Entschlammen auch eine Belüftungsanlage eingebaut wird steht noch nicht fest. Anwohner hatten sich jüngst beschwert, dass es am Teich schlecht rieche. Das könnte aber auch mit dem vielem Schlamm in dem Gewässer zusammen hängen.