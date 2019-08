Feuerwehr Wulksfelde: Patenschaft für Felix

von shz.de

09. August 2019, 12:40 Uhr

Wulksfelde | Im Rahmen des Programms „Kirche unterwegs“ der Ev. Kirchengemeinde Tangstedt wurde kürzlich im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wulksfelde ein Feuerwehrgottesdienst mit 80 Besuchern durchgeführt. Eine Besonderheit dieses festlichen Rahmens war die kirchliche Taufe des kleinen Felix und die Übernahme der Patenschaft durch die Feuerwehr Wulksfelde. Dem Anlass entsprechend hatten die Feuerwehrangehörigen die Fahrzeughalle vorbereitet und mit Feuerwehrgerätschaften ein Kreuz gezaubert. Bis fast auf den letzten Platz waren die Bänke besetzt, als der Gottesdienst um 11 Uhr begann.

In seiner Begrüßungsrede beschrieb Ortswehrführer Andreas Riecken das Leben und Wirken des heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehrleute, der sich, ohne auf das eigene Leben achtend, im 3. Jahrhundert nach Christus für seine Mitmenschen opferte. Weiter führte er aus: „Noch gibt es in dieser unserer Welt Frauen und Männer, die die Lasten der anderen tragen, die beherzt zupacken, wenn sie gebraucht werden, die Gefahren wenden und Leid lindern. Die Mitglieder der Feuerwehr stehen dabei mit in der ersten Reihe. Aber es finden sich immer weniger, die zusätzlich zur Familie und Arbeitslast bereit sind, sich in den Dienst am Nächsten zu stellen, dabei werden die Anforderungen für die Freiwilligen Feuerwehren immer größer.“

Im Anschluss an die feierliche Taufzeremonie überreichte die Feuerwehr Wulksfelde als Zeichen für ihre Patenschaft das Maskottchen Konrad, als symbolischen Schutz für Felix, den sie ab sofort übernimmt. „Wir waren sofort begeistert von der Aufgabe, einen Feuerwehrgottesdienst in unserem Gerätehaus durchzuführen. In der heutigen Zeit müssen wir auf die Menschen zugehen, wir können nicht mehr darauf vertrauen, dass die Menschen ohne Anlass zu uns kommen. Die Idee der Übernahme der Patenschaft ist spontan an uns herangetragen worden, wurde umgesetzt und wir sind sehr stolz darauf, diese Patenschaft übernehmen zu dürfen. Ich glaube im Kreis Stormarn sind wir die erste Feuerwehr, die eine Patenschaft für ein Taufkind übernimmt, aber als kleine Ortswehr muss man auch ungewöhnliche Wege beschreiten“, betonte Riecken.