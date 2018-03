Großhansdorf : Feuerwehr rettet eingeklemmtes Reh

Das Tier hatte sich in ein Wohngebiet in Großhansdorf gewagt.

von shz.de

28. Februar 2018, 17:37 Uhr

Auf der Suche nach Futter hat sich gestern Nachmittag ein Reh in Großhansdorf in ein Wohngebiet gewagt. Das Tier blieb dort mit den Hinterläufen an einem Gartenzaun hängen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr selbst befreien. Die Hausbewohner riefen daraufhin die Feuerwehr per Telefon zu Hilfe. Als die Rettungskräfte kurze Zeit später eintrafen, zappelte das hilflose Tier auf den Metallstreben des Gartenzaunes. Feuerwehrfrau Andrea Paasch und ihr Mann Jörg Paasch legten eine Wolldecke auf das verletzte Rehlein und hoben es behutsam vom Zaun herunter. Dann forderte Gruppenführer Peter Jarchow einen Jäger und einen Tierarzt zur Einsatzstelle an. Bis deren Eintreffen wurde das verletzte Tier von den Feuerwehrleuten in Decken gehüllt, beruhigt und betreut.

Bei den derzeitigen Minustemperaturen sei es nach Meinung der Jäger kein Einzelfall, dass Rehe in die Vorgärten der Häuser wollen, denn in den Wäldern und auf den gefrorenen Feldern finden die Tiere zurzeit kein Futter mehr.