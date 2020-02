Reinfeld : Feuerwehr fällte 100-jährige Eiche: War Gefahr im Verzug?

Bei anhaltendem Sturm waren armdicke Äste aus dem alten Baum auf die Straße gestürzt. Vor Ort entschieden sich die Kameraden für die umgehende Fällung.

11. Februar 2020, 12:54 Uhr

Reinfeld | Sturmtief „Sabine“ blieb auch in der Karpfenstadt nicht ohne Folgen. Bei Windstärke 11 fällte die Freiwillige Feuerwehr Reinfeld am Sonntagnachmittag eine alte Eiche auf dem Gelände des Rettungszentrums an der Ahrensböker Straße.

„Wir kamen gerade von einem Einsatz in der Hamburger Straße, wo ein Baum auf ein Hausdach gefallen war. Auf dem Rückweg sprachen uns Passanten auf armdicke Äste an, die die Ahrensböker Straße blockierten“, erinnert sich Einsatzleiter Marco Mess. Die Kameraden hätten die gut 100 Jahre alte Eiche in Augenschein genommen, aus deren 25 Meter hohen Krone weitere große, lose Astteile auf Gehweg und Fahrbahn zu fallen drohten. „Wir mussten innerhalb kürzester Zeit eine Entscheidung treffen. Es war Gefahr im Verzug“, so Mess.

Die Einsatzleitung entschied sich für die Fällung des Baumes. Normalerweise werde auf Wanderwegen oder wenig befahrenen Straßen abgesperrt, doch an dem stürmischen Sonntagnachmittag hätte man an der viel befahrenen Straße, die auch ein Schulweg ist, schnell handeln und nicht auf eine Entscheidung der Verwaltung am nächsten Tag warten können, zumal der Sturm noch an Stärke zunehmen sollte.

Das sah ein Bürger im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr ganz anders. Er erwartete in der Einwohnerfragestunde eine Stellungnahme der Verwaltung zu dem Vorgehen. Er habe beobachtet, wie Kameraden der Reinfelder Wehr am besagten Sturm-Sonntag nach der Fällung noch gejubelt hätten. Schließlich habe die alte Eiche zum Stadtbild gehört. Er frage sich, ob die Feuerwehr überhaupt berechtigt sei, einfach so Bäume zu fällen. Er selbst habe als Anwohner nicht erkennen können, dass von der Eiche tatsächlich eine Gefahr ausgegangen sei.

Bauamtsleiter Stephan Kruse versprach, der Sache nachgehen. Man habe trotz der geplanten Baumaßnahmen für eine neue Feuerwache auf besagtem Grundstück den Baum auf jeden Fall erhalten wollen. „Die Stadt geht bei den Baumfäll-Maßnahmen nicht über das erforderliche Maß hinaus“, beteuerte Jasmin Shahbaz Badr vom Fachbereich Umwelt. Im Vorwege hatte es Diskussionen über die Baumpflege der Stadt gegeben. Die Stadt komme, so Shahbaz, nur ihrer Sicherungspflicht nach, habe durch Experten Gutachten erstellen lassen.

„Ich bin froh, dass das nicht von der Verwaltung kommt“, zeigte sich Dietmar Gosch von den Grünen erleichtert. Man sei wegen der noch andauernden Baumpflege-Maßnahmen am Herrenteich in „konstruktiven Gesprächen“ . Er gehe in diesem speziellen Fall vom Positiven aus und nehme an, dass die alte Eiche „nicht aus Jux und Dollerei“ gefällt worden und sicher Gefahr im Verzug gewesen sei. Er glaube an eine Fehleinschätzung, so Gosch. „Aus Spaß machen wir das nicht. An einem Sonntag wären wir auch lieber zu Hause bei unseren Familien“, rechtfertigt Marco Mess das Vorgehen seiner Kameraden.