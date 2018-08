Bargfeld-Stegen : Feuerwache vom Feinsten

Die Wehr in Bargfeld-Stegen übernimmt top-modernes Domizil in der Region.

von shz.de

29. August 2018, 08:23 Uhr

Nach einer gut zweijährigen Bauphase war es nun soweit: Die Feuerwehr Bargfeld-Stegen hat ein neues Feuerwehrhaus mit einer Gesamtnutzfläche von zirka 600 Quadratmetern bezogen, dass auch optische Akzente setzt.

Eine Fachfirma hat das ehemalige Feuerwehrgerätehaus am historischen Dorfanger zuvor abgerissen, weil es nicht mehr zeitgemäß war. „Das alte Gerätehaus entsprach nicht mehr den Richtlinien der Feuerwehr-Unfallkasse, sondern dem Standard der 1960er Jahre“, betont Gemeindewehrführer Ronald Willmann: „Zum Beispiel waren die Stellflächen viel zu eng.“ Nun stand nach 30-jähriger Nutzung des alten Feuerwehrhauses mit 2800 Einsätzen die Vollendung mit dem Umzug der 50 köpfigen Einsatzabteilung, der Jugendfeuerwehr und Einsatzfahrzeugen in die neue Remise an. Während der Bauphase konnte die Wehr als provisorisches Ausweichquartier den örtlichen Bauhof nutzen.

Am gleichen Standort entstand ein neues Gebäude, dass sich deutlich größer, moderner und heller darstellt. Durch den Neubau werden die in den vergangenen Jahren gewachsenen Anforderungen an Sicherheit, Personal, Umweltschutz und größere Fahrzeuge gerecht. Auf einer Gesamtfläche von 400 m² im Erdgeschoss einschließlich Fahrzeughalle und drei Einstellplätzen befinden sich Umkleideräume, Werkstatt, Atemschutzwerkstatt sowie weitere Lagermöglichkeiten. Großzügig gehalten sind die Umkleideräume für die Einsatzkräfte, da diese auch zusammen mit der Jugendfeuerwehr genutzt werden. Abgerundet werden die Räumlichkeiten durch sanitäre Anlagen sowie Duschmöglichkeiten für Männer und Frauen, eine Wäscherei für Feuerschutzkleidung, eine Anlage zur Notstromeinspeisung, eine Abgas-Absauganlage sowie Fingerprint-Sensor als Türöffner. Das gesamte Gebäude ist mit Einsatzmonitoren ausgestattet, um neben Details zu den Einsätzen auch aktuelle Wetterdaten und Sonderlagen einzusehen.

In der Fahrzeughalle finden neben dem Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20/20, dem Löschfahrzeug LF 8/6 und dem Mannschaftstransportfahrzeug/ Einsatzleitung MTW auch ein Anhänger der Jugendfeuerwehr Platz.

Auch die Galerie oberhalb der Fahrzeughalle ist sehr geräumig gehalten, da hier der große Schulungs- und Unterrichtsraum, Sozialraum samt Küche, sanitäre Anlagen, weitere Lagermöglichkeiten für Material und Jugendfeuerwehr sowie ein Büro für Wehrführung und Vorstand eingeplant wurden. Kosten: 1,7 Millionen Euro.

Am Sonnabend, 8. September, wird es beim Dorffest (Markt der Möglichkeiten) und Jubiläum der Aktiv-Region Alsterland die Gelegenheit geben, sich das neue Gebäude in Ruhe anzuschauen. „Im halbstündlichen Rhythmus werden Führungen durch das neue Feuerwehrgerätehaus sowie die Präsentation von Einsatzfahrzeugen und der technischen Ausstattung angeboten“, sagt Pressesprecher Andre Poser.





> Web: www.ff-bargfeldstegen.de

Mail:presse@ff-bargfeldstegen.de