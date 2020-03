Kinderfeuerwehr Glinde : „Feuerfüchse“ erlangen „Streichholz-Diplom“

Beim ersten Dienst nach der Gründung ging es um den Umgang mit Streichhölzern.

17. März 2020, 10:05 Uhr

Bei ihrem ersten Dienst nach der offiziellen Gründung stand ein wichtiges Thema auf der Tagesordnung der Glinder Kinderfeuerwehr: Wie zünde ich ein Streichholz richtig an? Eingangs mussten die „Feuerfüchse“ einem Vertrag zustimmen und sich streng an Spielregeln halten. Doch dann erfolgten unter Anleitung die Experimente. Am Ende erhielt jedes Kind stolz sein „Streichholz-Diplom“.

Die „Feuerfüchse“ wissen Bescheid

Die „Feuerfüchse“ wissen nun, wie es richtig gemacht wird und dass sie einen weiteren Versuch nur mit ihren Eltern oder bei der Feuerwehr machen dürfen. Interessant fanden die „Feuerfüchse“ die praktischen Experimente mit Teelicht und Glas. So lernten sie, was brennt und was nicht. Kindgerechte Erläuterungen der Betreuer zu dem sogenannten Verbrennungsdreieck schlossen diese Einheit ab. Zusätzlich gab es noch eine kleine Osterbastelei, an der die Kinder mit Freude und Eifer teilnahmen. Somit endete für die „Feuerfüchse“ viel zu schnell ein spannender und spaßiger Dienst.

Zur Zeit Pause

Leider müssen die Dienste der Kinderfeuerwehr nun auch aufgrund des Corona-Virus vorsorglich pausieren. Doch wenn alles überstanden ist, warten schon die nächsten Dienste auf die sechs- bis neunjährigen „Feuerfüchse“, die Feuer und Flamme sind.