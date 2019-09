Feueralarm: Zwangspause für Apotheke

Avatar_shz von Patrick Niemeier

02. September 2019, 12:39 Uhr

Bad Oldesloe | Zahlreiche Kunden der Oldesloer Traveapotheke standen gestern mit ihren Rezepten vor einer provisorisch abgesperrten Apotheke. Am frühen Vormittag war die Feuerwehr der Kreisstadt zu einem Einsatz in der Apotheke in der Mühlenstraße gerufen worden. Die Brandbekämpfer hatten die Ursache für die Alarmierung schnell gefunden und im Griff. Die Apotheke musste dennoch zunächst am Montag noch geschlossen bleiben. Die Apotheke informierte ihre Kunden mit Aushängen über die spontane Schließung und empfahl den Besuch anderer Apotheken.