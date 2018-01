Bargteheide : Feueralarm im Supermarkt

Vollalarm für die Bargteheider Wehr wegen eines Brandes an einem Geschäft.

von Andreas Olbertz

29. Januar 2018, 14:07 Uhr

Brennende Tannenbäume und brennendes Papier an der rückwärtigen Fassade eines Supermarktes an der Alten Landstraße haben am Sonntagabend einen größeren Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Bargteheide ausgelöst.

Wegen der zunächst unklaren Lage und des sichtbaren Feuerscheins gab es für die Wehr Bargteheide Vollalarm. Der Brand hatte bereits eine kleine Ecke im hinteren Teil des Gebäudes erfasst. Unter Atemschutz löschten Feuerwehrleute das Papier und die drei brennenden Tannenbäume ab. Dann überprüften sie per Wärmebildkamera den Dachbereich und löschten weitere Brandnester ab. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.