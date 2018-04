Rethwischfeld : Feuer zerstört Stallgebäude

In Rethwischfeld kam es am Sonnabend zu einem Großfeuer. 80 Einsatzkräfte der Ortsteilwehr und aus Bad Oldesloe verhinderten eine Ausbreitung der Flammen.

Die große Rauchwolke war von der A 1 und sogar von der B 75 aus deutlich über Bad Oldesloe zu erkennen. Am Sonnabend geriet in den Abendstunden aus noch unbekannter Ursache ein ehemaliges Stallgebäude im Ziegeleiweg im Oldesloer Ortsteil Rethwischfeld in Brand. Gegen 18 Uhr wählten Anwohner den Notruf, als sie die Flammen entdeckten.

„Beim Eintreffen stand der Dachstuhl des Gebäudes auf sechs Mal zehn Metern bereits komplett in Flammen“, berichtet Benjamin Trost, Einsatzleiter der Feuerwehr Rethwischfeld. Rund 80 Einsatzkräfte der Ortsteilwehr und der Feuerwehr Bad Oldesloe rückten aus, um die Flammen zu bekämpfen.

Auch die Wiese vor dem Gebäude und ein größerer Haufen Holz und Schutt waren in Brand geraten. Ob der Holzhaufen mutwillig in Brand gesteckt wurde oder in der näheren Umgebung ein Grill benutzt wurde, war noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer scheinbar „plötzlich und unerwartet“ entstanden. Ob Funkenflug oder ein technische Defekt die Ursache gewesen sein könnte, konnte nicht direkt beantwortet werden. Die Polizei übernahm vor Ort daher die Ermittlungen und befragte Zeugen. „Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude konnte verhindert werden. Es gab keine Verletzten“, so Trost.

Zu den Herausforderungen vor Ort gehörte die Wasserversorgung und ein Trafohäuschen direkt neben dem Brandort, von dem nicht bekannt war, ob es noch ans Netz angeschlossen ist.