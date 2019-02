Ahrensburg : Feuer zerstört Autowerkstatt in der Innenstadt

Eine schwarze Rauchwolke hing über der Stadt.

von shz.de

06. Februar 2019, 17:50 Uhr

Dicker schwarzer Rauch zog über die Ahrensburger Innenstadt hinweg, es roch nach verbranntem Plastik und es knallte mehrfach, als Reifen in der großer Hitze platzten: Gestern Nachmittag ist eine Autowerkstatt mit angrenzendem Büro in einem Hinterhof an der Lohe ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. „Bei unserem Eintreffen hatte ein Mitarbeiter die Werkstatt bereits verlassen und im Inneren der Werkstatt brannte ein BMW X5 bereits in voller Ausdehnung“, sagte Jan Haarländer, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensburg: „Unter Atemschutz rückten mehrere Angriffstrupps gegen die Flammen vor. Weil wir befürchteten, dass sich das Feuer auch auf weitere Gebäude in der unmittelbaren Nachbarschaft ausdehnen könnte, haben wir auf einem großen Parkplatz hinter der Werkstatt unsere Drehleiter für einen Außenangriff in Stellung gebracht. Die Löscharbeiten in der Werkstatt waren nicht ganz einfach, es waren dort Gasflaschen von Schweißgeräten sowie Farben und Lacke gelagert. Die Gasflaschen wurden von den Feuerwehrleuten aus dem Gefahrenbereich vor demGebäude in Sicherheit gebracht.“

Farben, Lacke und Autoreifen gingen allerdings mit einer schwarzen Rauchwolke und großer Hitze in Flammen auf. Deshalb hatte die Warn-App „Nina“ für den Bereich Ahrensburg ausgelöst. Außerdem wurde die Bevölkerung über Rundfunk gewarnt und aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Abend an. Danach wurde die Warnung für die Bevölkerung aufgehoben. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Noch am Brandort nahm die Polizei erste Ermittlungen auf.





>Im Einsatz waren: Die Freiwilligen Feuerwehren Ahrensburg, Ahrensfelde, Wulfsdorf und Großhansdorf, die Löschgruppe Hagen, der Rettungsdienst und mehrere Streifenwagen-Besatzungen der Polizei.