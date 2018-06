Kreis Stormarn : Feuer in Reinbek: Bewohner von Nachbarn gerettet

Die beiden Bewohner retten sich auf einen Balkon. Nachbarn eilen ihnen mit einer Leiter zu Hilfe.

von Peter Wüst

27. Juni 2018, 10:20 Uhr

Reinbek | Hohe Flammen schlugen in der Nacht zum Mittwoch aus dem Dachstuhl und den Fenstern einer Doppelhaushälfte in Reinbek (Kreis Stormarn) in den Himmel empor. Vor den Flammen und der Hitze retteten sich zwei Bewohner auf den Balkon und riefen laut um Hilfe. Nachbarn reagierten schnell, holten eine Leiter und retteten die beiden Hausbewohner vor dem Feuer.

Gegen 0.45 Uhr war das Feuer durch die Bewohner entdeckt worden. Mehrere Rauchmelder hatten laut gepiept. Nach einer Erstversorgung wurden die beiden Geretteten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere Anwohnerin und eine Feuerwehrfrau wurden nach Kreislaufproblemen im Rettungswagen betreut.

Feuerwehrleute von vier freiwilligen Wehren kämpften unter Atemschutz im Innen- und Außenangriff gegen die hohen Flammen an. Auch zwei Drehleitern waren bei den Löscharbeiten eingesetzt. Zwei Bäume standen diesen zunächst im Weg und wurden deshalb gefällt. Auch größere Steine und ein Papierkorb wurden von den Feuerwehrleuten ausgebuddelt und weggeräumt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera überprüft. Auf der Suche nach verbliebenen Brandnestern deckten Feuerwehrleute Teile des Dachstuhls ab. Der Feuerwehreinsatz dauerte mehrere Stunden lang an. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Noch am Brandort nahm die Polizei ihre Ermittlungen auf.

