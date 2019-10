Feuer in der Hüxstraße: Drei Verletzte

Avatar_shz von shz.de

08. Oktober 2019, 15:32 Uhr

lübeck | In einem Bekleidungsgeschäft in der Hüxstraße kam es gestern Mittag gegen 12.38 Uhr zu einem Brand. Die Mitarbeiter versuchten noch, die Flammen mit Feuerlöschern zu ersticken. Das gelang aber nicht. Drei Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Wachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr sowie zwei Freiwilligen Wehren rückten an. Sie bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. Wohnungen im Haus mussten evakuiert werden. Auch die Räume in den Nachbarhäusern wurden kontrolliert. Hier gab es aber keine Schäden oder Rauch. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.