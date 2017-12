Kreis Stormarn : Feuer auf dem Dach eines Blockheizkraftwerks in Bad Oldesloe

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Wüst/rtn 1 von 1

von Peter Wüst

erstellt am 20.Dez.2017 | 08:05 Uhr

Bad Oldesloe | Hohe Flammen schlugen am Dienstagabend aus dem Dach des Blockheizkraftwerks an der Schwimmhalle in Bad Oldesloe. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Oldesloe hatten den Brand schnell im Griff. Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt. Am Brandort fanden die Feuerwehrleute aber einen angebrannten Schlafsack und übergaben diesen der Polizei.

In der Vergangenheit war der Polizei bereits mehrfach ein Obdachloser im Bereich des Kraftwerkes aufgefallen. Am Brandort trafen die Polizisten den Mann aber nicht an. Ob er für das Feuer verantwortlich ist, wird nun ermittelt.

Gegen 19.50 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und traf wenig später am Einsatzort ein. Durch den schnellen Löschangriff wurde verhindert, dass der Brand auch weitere Teile des Gebäudes erfasste. Auf der Suche nach Brandnestern nahmen die Feuerwehrleute Teile der Dachverkleidung ab und suchten den Bereich mit einer Wärmebildkamera ab.

Mit dem Kraftwerk werden die Schwimmhalle und das nahegelegene Krankenhaus mit Wärme versorgt. Während der Löscharbeiten wurde es aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen. Um 21.15 Uhr lief es aber wieder problemlos an.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?