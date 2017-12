Ahrensburg : Festnahme nach Flucht mit 250 Stundenkilometern auf der Autobahn

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Andreas Olbertz

18.Dez.2017

Nach einer Verfolgungsjagd mit Streifenwagen und einem zivilen Fahrzeug konnte die Polizei in der Nacht zum Montag vier Männer in einem Audi A6 festnehmen – allerdings erst nach mehrmaligem Rammen des Fahrzeugs auf dem verlängerten Ostring . Die Männer stehen im Verdacht, in eine Tankstelle eingebrochen zu sein.

Knapp anderthalb Stunden vorher, gegen 2.10 Uhr, war an einer Tankstelle in Mölln ein Audi A 6 für etwas über 90 Euro getankt worden, ohne zu bezahlen. Gegen 2.50 Uhr wurde der Polizei dann ein Einbruch in die HEM-Tankstelle gemeldet. Vier männliche Täter sollten die Eingangstür des Verkaufsraums mit einem schweren Gegenstand eingeworfen haben. Danach wurden zielgerichtet Zigaretten und Spirituosen entwendet.

Anhand der Videoaufzeichnungen ließen sich die Tatzeit und die Tätergruppe so eingrenzen, dass eine Nahbereichsfahndung nach einer dunklen größeren Limousine, die mit vier männlichen Personen besetzt war, eingeleitet wurde. Einer Streife des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Bad Oldesloe fiel gegen 3.15 Uhr ein dunkler Audi A 6 auf, in dem sich vier Männer befanden. Da zu dieser Zeit wenig Verkehr herrschte, entschlossen sich die Polizisten, den Audi zu kontrollieren. Der Anweisung anzuhalten kam der Fahrer zunächst scheinbar nach, gab dann aber Vollgas und flüchtete auf die A 1 in Richtung Hamburg.

Die Geschwindigkeit des Fluchtfahrzeugs lag bei rund 250 Stundenkilometern. An der Anschlussstelle Ahrensburg bog der A 6 Richtung Ostring ab. In der Abfahrt selbst wurde der Audi durch einen auf der Fahrbahn abgestellten zivilen Streifenwagen gestoppt. Als zwei Beamte ausstiegen, um den Audi zu kontrollieren, versuchte der Fahrer, vom verlängerten Ostring rückwärts zurück auf die A 1 zu fahren.

Das konnte der Fahrer des zivilen Streifenwagens verhindern, indem er mit eingeschaltetem Blaulicht hinter den Audi fuhr. Daraufhin setzte dessen Fahrer an, vorwärts in Richtung Ahrensburg zu fahren. Um das und weitere Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer zu unterbinden, rammte der Streifenwagen das Heck des A 6. Die beiden anderen Polizisten gaben zudem gezielte Schüsse auf den Audi ab, um das Fahrzeug fluchtuntauglich zu machen. Letztendlich konnte der A6 allerdings erst durch ein erneutes Rammen gestoppt werden.

Die Insassen wurden vorläufig festgenommen. Es handelte sich dabei um vier Männer aus Hamburg im Alter von 22, 28, 29 und 30 Jahren. Diverse Alkoholika und Zigaretten, die sich im Audi befanden, wurden sichergestellt.

Die Männer wurden zunächst dem Polizeigewahrsam zugeführt und erkennungsdienstlich behandelt. Da alle über einen festen Wohnsitz in Hamburg verfügen und die Voraussetzungen für die Annahme von Wiederholungsgefahr auch nicht vorlagen, wurden die Verdächtigen daher nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck wieder entlassen. Sie werden sich wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten müssen. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Ratzeburg geführt.