Festnahme nach Einbruch in Pkw und Bistro

Die Polizei in Reinbek hat nach einem Einbruch in ein Bistro einen 19-Jährigen aus Neumünster und einen 20-Jährigen aus Horst/Elmshorn festgenommen. Gegen 2.20 Uhr in der Nacht zum Montag war eine Streifenwagenbesatzung durch ein lautes Scheppern aufmerksam geworden und furh direkt zum Tatort. Dort konnten die Beamten nicht nur einen Einbruch in das Bistro feststellen, sondern auch zwei Verdächtige vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung der jungen Männer wurde zudem Diebesgut aus einem Pkw-Aufbruch gefunden, der zuvor angezeigt worden war. Die Männer wurden in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahles werden durch die Kriminalpolizei Reinbek geführt.