Festnahme nach Einbruch in Bäckerei

In der Nacht zu Samstag, 00.55 Uhr, kam es am Markt in Glinde zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Vermutlich zwei Täter hebelten die Eingangstür auf und drangen so ein. Entwendet wurde bei der Tat jedoch nichts. An der Tür entstand ein Schaden von 1000 Euro. Die beiden mutmaßlichen Täter waren mit einem Mercedes Benz aus dem Landkreis Winsen/Luhe unterwegs. Fahrzeug und Insassen waren kurz vorher bereits einer Zivilstreife der Polizei Reinbek aufgefallen. Die beiden Männer hatten ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz am Markt abgestellt und wurden von den Beamten dabei beobachtet, wie sie zunächst auffällig an ihrem Fahrzeug mit Gegenständen hantierten und sich dann in Richtung Stadtbäckerei begaben. Als die Tatverdächtigen kurz darauf hastig zum Fahrzeug zurückkehrten, sprachen die Beamten sie an, woraufhin beide Männer zu Fuß flüchteten. Beide konnten gestellt und festgenommen werden. Einer der Männer trug bei der Festnahme noch Einweghandschuhe und hatte das mutmaßliche Aufbruchswerkzeug in Hand. Bei den Festgenommenen handelte es sich um zwei 32 und 35-jährige Männer aus der Kaukasusregion, wobei sich der 35-jährige unerlaubt in Deutschland aufhält. Dieser war der Polizei auch bereits einschlägig bekannt. Werkzeug und Mercedes wurden beschlagnahmt. Beide sitzen in Untersuchungshaft.





von Volker Stolten

erstellt am 28.Aug.2017 | 15:17 Uhr