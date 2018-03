Bad Oldesloe : Festhalle: Der Lack ist ab

Die Bad Oldesloer Festhalle muss dringend saniert werden – deshalb bleibt der orangene Vorhang für Großveranstaltungen erst einmal geschlossen.

Tourneetheater, das Schleswig-Holstein Musik Festival, Muscials, Kabarettisten und Comedians machten in den vergangenen vier Jahrzehnten in ihr Halt. Doch damit ist nun vorerst Schluss – der charakteristische orangene Vorhang bleibt längere Zeit geschlossen. Die 1973 erbaute Bad Oldesloer Festhalle, einst als „Stadthalle“eingeweiht, wird vorerst nicht mehr als Auftrittsort zur Verfügung stehen. Die Technik und die Ausstattung sind veraltet, die Halle generell sanierungsbedürftig und auch beim Brandschutz muss etwas getan werden.

„Wir haben beschlossen, dass wir keine Buchungen der Halle mehr durch Agenturen zulassen. In den vergangenen Jahren haben wir schon davon abgeraten, aber manche haben es trotzdem probiert. Die Situation wurde wohl unterschätzt, so kam es zu Beschwerden, Unzufriedenheit und sogar kurzfristigen Absagen“, erklärt Bürgermeister Jörg Lembke. „Das schadet dem Image der Stadt und dem Kulturstandort. Daher müssen wir jetzt erstmal die Bewerbung und die Auftritte dort einstellen.“ Gerüchte, dass die Halle komplett gesperrt werde, dementierte er aber. So könnten weiterhin dort Klausuren geschrieben oder auch Bälle oder Tagungen über die Bühne gehen.

Überprüft wurde der Zustand der Technik durch die von der Stadt engagierte Profifirma „Sound and light service“ (SLS) aus Ahrensburg. „Größere Veranstaltungen mit viel technischem Aufwand und eben größere Auftritte werden nach dem Ergebnis der Prüfung ab sofort nicht mehr geplant“, sagt Lembke. Das bestätigte SLS auf Nachfrage. Alle Probleme ließen sich allerdings beheben. Manche relativ einfach – wie zum Beispiel die Anschaffung einer fehlenden Hubbühne, um schwere Gegenstände auf die Bühne transportieren zu können – andere Maßnahmen wären durchaus komplizierter. Aktuell sei die Ausrüstung schlichtweg in keinem Zustand, den die Stadt Tourneeprofis anbieten könne. Damit sind das ausverkaufte Konzert von Heinz Rudolf Kunze und ein Abba-Tribute-Konzert zunächst die letzten größeren Events.

„Es besteht aber keine Gefahr, wenn man die Halle oder die Bühne betritt oder ähnliches“, stellt Lembke klar und will so Gerüchten vorbeugen. Auch das bestätigt SLS. „Es steht fest, dass wir Geld in die Hand nehmen müssen, damit die Halle wieder bespielt werden kann. Es wird ja sicherlich Abstufungen von einer kleinen bis zu einer großen Lösung geben. Sechsstellig wird es bestimmt. Manche sagen ja auch, dass der 70er-Jahre-Stil dringend verändert werden müsste, für andere machte es den Charme der Halle aus. Da müsste man schauen, was entschieden wird“, so der Bürgermeister weiter. „Ich selbst bin absolut dafür, dass diese Halle so auf den neuesten Stand gebracht wird, dass wir Tourneetheater und andere größere Veranstaltungen hier in Bad Oldesloe durchführen können. Das muss aber die Lokalpolitik entscheiden. Ich finde die Festhalle als Veranstaltungsort sehr wichtig. Sie kann auch nicht vom Saal im Kultur- und Bildungszentrum ersetzt werden. Im Gegenteil: Der Kub-Saal wurde ja als Ergänzung zur Festhalle geplant damals, nicht als Ersatz“, so Lembke weiter. Für Veranstalter, die nun aktuell in Bad Oldesloe keinen Spielort finden, tue es ihm leid.

Ein Veranstalter äußerte sich gegenüber dem Tageblatt bereits bitter enttäuscht. „Ich hätte die Halle sehr gerne belebt und hatte einige Pläne. Das trifft mich unvorbereitet und ich ärgere mich auch über die Informationspolitik. Das wurde mir bei ersten Anfragen nicht konkret so gesagt“, sagt er. Dass nun auf unbestimmte Zeit dort kein größeres Konzert oder ein Comedyabend möglich sei, „schockiere“ ihn. Seinen Namen will er nicht öffentlich nennen, um nicht bei zukünftigen Buchungen vielleicht Nachteile zu haben. ( Name der Redaktion bekannt).

„Für das Gesamtkonzept der Kultur hier vor Ort ist die Festhalle wichtig. Wie der Bürgermeister richtig sagt, ist der Kub-Saal kein Ersatz oder Ausweichort für die Festhalle. Das gesamte Kub-Konzept wurde ja damals sogar explizit so angelegt unter der Voraussetzung, dass die Festhalle ebenfalls existiert. Es muss jetzt ganz klar gemacht werden, dass in der Halle leider jahrzehntelang versäumt wurde, in die Technik zu investieren. Manche Sanierungen wären lange überfällig gewesen. Für den Kulturstandort wäre es gut, wenn sie bald wieder voll genutzt werden kann“, so s Kulturchefin Inken Kautter. „Ich bin absolut der Meinung des Bürgermeisters, dass diese Halle wichtig für bestimmte Formate in Bad Oldesloe ist. Ich würde mir wünschen, dass sie zeitnah so umfassend wie möglich saniert und technisch zeitgemäß ausgestattet wird“, so Kautter abschließend. „Wir sind ja dabei alle städtischen Immobilien zu sanieren, so wie zum Beispiel die Theodor-Storm- Schule. Da wird die Festhalle dann sicherlich auch an der Reihe sein. Das entscheidet die Lokalpolitik“, so der Verwaltungschef.