Grabau : Ferienspaß mit Wolf, Ernte und Leuchten im Naturerlebnis

Im Naturerlebnis Grabau werden Anmeldungen für das Herbstferien-Programm vom 4. bis 19. Oktober entgegen genommen.

28. September 2018, 14:48 Uhr

Auch in den diesjährigen Herbstferien sollen die kleineren Stormarner Schüler im Alter von sieben bis zwölf Jahren nicht auf ihr Naturerlebnis in Grabau verzichten. Vom 4. bis 19. Oktober bieten die Waldpädagogen drei Themen an. Die Teilnahme ist kostenfrei. Jedes Kind muss jedoch eine erwachsene Aufsichtsperson mitbringen. Ein Spaß für die ganze Familie also.



Rund um Isegrim

Los geht es mit dem Wolf. Und ganz in der Nähe wurden auch schon ein paar von ihnen gesichtet. In der ersten Ferienwoche wollen die Waldpädagogen/innen im Naturerlebnis Grabau unter anderem Vorurteile abbauen („Rotkäppchen lügt!“). Gesprochen wird über Biologie und Lebensweise der Wölfe. Alle lernen ihre fantastischen Sinne kennen, ihr Sozialgefüge und ihre Jagdstrategien, machen Geländespiele und einiges mehr rund um den Wolf (Isegrim).

Mit einem Erntefest wird an die schwere Arbeit in Landwirtschaft und Gärten erinnert. Knusprige Brötchen werden im Lehmofen gebacken und mit Früchten und anderen Naturmaterialien aus dem Wald gebastelt. Gegen Abend werden Kerzen in selbst geschnitzten Kürbissen entzündet. Dann klingt der Tag in gemütlicher Runde mit heißen Folienkartoffeln und leckeren Würstchen am Lagerfeuer aus.



Licht ins Dunkle

Bei „Herbstleuchten“ beschäftigen sich die Mädchen und Jungen mit dem Thema Licht und Biolumineszenz in der Natur. Gestartet wird mit einer kleinen Meditation. Danach soll mit Basteleien und Experimenten Licht ins Dunkle gebracht werden. Bitte zum Basteln eine leere, durchsichtige Plastikwasserflasche mitbringen.

Näheres zu den Inhalten und Uhrzeiten erfahren Interessenten auf der Homepage des Naturerlebnisses Grabau unter www.naturerlebnis-grabau.de oder beim Kreisjugendring Stormarn. Anmeldungen bitte beim KJR unter Telefon (04531) 885407. Das Naturerlebnis freut sich auf die kleinen und großen Besucher.