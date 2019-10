Ferienprogramm im Naturerlebnis Grabau mit Wolf, Zwerg und Trollen

Avatar_shz von shz.de

04. Oktober 2019, 14:03 Uhr

Grabau | Auch in den Herbstferien sollen die Grundschulkinder nicht auf ihr Naturerlebnis in Grabau verzichten müssen. Von Mittwoch, 9. Oktober, bis Freitag, 18. Oktober , bieten die Waldpädagogen drei unterschiedliche Themen an.

„Hurra, der Wolf ist zurück!“ heißt es in der ersten Woche. Und gar nicht weit entfernt wurden tatsächlich auch schon zwei Wölfe gesichtet.



„Rotkäppchen lügt!“





Heute sollen Vorurteile abgebaut werden nach dem Motto „Rotkäppchen lügt!“. Deshalb lernen die Kinder etwas über Biologie und Lebensweise der Wölfe, ihre fantastischen Sinne, ihr Sozialgefüge und ihre Jagdstrategien kennen. Im Anschluss gibt es noch eine kleine Stärkung am Lagerfeuer.

In der darauf folgenden Woche tummeln sich Elfen, Zwerge und Trolle im Naturerlebnis Grabau. Mit allen Sinnen sollen die kleinen Waldgeister wahrgenommen werden. Es gibt eine Traumreise ins Reich der kleinen Wichtel, Trolle werden geknetet und die Kinder machen eine Rallye im Namen des Zwergenkönigs Laurin. Abschließend gibt es noch eine kleine Stärkung am Lagerfeuer.

„Aus Alt mach Neu – Upcycling!“ heißt das Motto in den letzten zwei Tagen der Ferien. Aus Müll und scheinbar nicht mehr zu gebrauchenden Dingen sollen praktische Dinge gebastelt werden, um ihnen neues Leben einzuhauchen.



„Aus Alt mach Neu“





Dafür sollen von den Kindern eine kleine Blechdose, ein altes T-Shirt, eine längliche Milchtüte mit Schraubverschluss, ein paar alte Stoffe und ein kleines Tuch aus Baumwolle oder Leinen mitgebracht werden.

Näheres zu den Inhalten und Uhrzeiten gibt es im Internet unter www.naturerlebnis-grabau.de oder beim Kreisjugendring Stormarn.

>Anmeldung beim Kreisjugendring Stormarn, Telefon (04531) 88 54 07