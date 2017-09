Trittau : Faszination eines Historikers

vergrößern 1 von 1 Foto: bim 1 von 1

Man mag es kaum glauben, wenn der Historiker Dr. Hans-Jürgen Perrey erzählt, dass er selbst kein sehr aufmerksamer Schüler im Geschichtsunterricht war. Er wollte schon immer lieber Schriftsteller werden. Und doch war es sein Geschichtslehrer, der ihm in der Oberstufe die Cleopatra-Biografie von Emil Ludwig in die Hand drückte – die er noch am selben Nachmittag auf der Couch liegend verschlang. Das war der Anfang der Faszination für den Bestsellerautoren der 1920er Jahre.

Seine Biografien über historische Persönlichkeiten, unter anderem über Bismarck und Goethe, machten ihn bekannt. Der studierte Jurist war auch Journalist und führte mit seiner Frau Elga ein offenes Haus am Lago Maggiore. Viele berühmte Persönlichkeiten wie Gustav Stresemann oder Schriftsteller Erich Maria Remarque gingen hier ein und aus. Andere, wie den Papst, bei dem Ludwig eine Privataudienz hatte, oder Mussolini, traf er auf seinen vielen Reisen.

Für Hans-Jürgen Perrey blieb die Geschichte Emil Ludwigs Bestandteil seiner Forschungen, oftmals unterbrochen von anderen Projekten, wie beispielsweise ein Buch über den Kreis Stormarn. Schließlich kam im Laufe der Jahre eine umfangreiche Materialsammlung zustande. Perrey hatte zudem Kontakt aufgenommen mit Ludwigs Sohn Gordon (inzwischen verstorben), besichtigte die Ruine seines Hauses in der Schweiz und brachte als Erinnerung ein Stück des Marmorzauns mit nach Trittau, das jetzt in einer Wohnzimmerecke steht.

Der Jude Ludwig, der seinen früheren Nachnamen Cohn wegen des zunehmenden Antisemitismus’ ablegen musste, faszinierte ihn und bei seinen Recherchen erahnte er auch ein Familiengeheimnis. „Die Tagebücher von Emil Ludwig wurden deshalb seinerzeit von seinem Sohn nicht freigegeben“, berichtet Perrey. Das über Jahre gesammelte Material reichte nicht nur für eine Biografie, sondern auch für einen Roman. „Mich reizte die Idee, zweigleisig zu arbeiten, weil ich Emil Ludwig so näher kommen konnte. Wo der Biograf auf Lücken stößt, kann der Romanautor diese auffüllen“, so Perrey.

Entstanden sind so zwei Bücher: Das erste „Emil Ludwig (1881 bis 1948) Dichter - Kämpfer-Menschenfreund“ kam im Mai dieses Jahres heraus. Den biografischen Roman „Emil Ludwig“ präsentierte Perrey vor wenigen Wochen Wochen. Beide Bücher sind im Buchhandel erhältlich.



>Mehr über den Autor und frühere Veröffentlichungen:www.perrey.info